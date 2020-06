Vive Guanajuato violencia incontrolable: AMLO

Guanajuato.- Guanajuato vive una situación “muy grave” de inseguridad y la violencia está “incontrolable”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso la Federación tuvo que intervenir en la entidad, indicó ayer durante su conferencia mañanera.

El fin de semana, en Celaya y municipios aledaños se vivió una jornada de disturbios y violencia.

La detención de 31 personas del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellas la madre de José Antonio Yépez “El Marro”, generó la reacción del grupo criminal que provocó bloqueos e incendió autos y negocios en Celaya y los municipios aledaños.

Al referirse a estos hechos, el mandatario federal señaló que no se puede permitir la anarquía, el desorden y que se pierdan vidas. También lamentó los asesinatos de mujeres y niños.

Especificó que donde se padece más la violencia son los municipios del Corredor Industrial, y principalmente en Celaya.

Adelantó que el jueves o el viernes el Gabinete de Seguridad dará un informe sobre los hechos ocurridos este fin de semana.

Después de la detención de su madre, José Antonio Yépez difundió un video a través de redes sociales donde amenazó al Gobierno y a las autoridades y advirtió que se volvería una “piedra en el zapato”.

Al respecto el Presidente respondió que el Gobierno no permitirá la violencia.

Pueden decir lo que quieran, nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. No se puede.