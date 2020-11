Vive Hospital General de Celaya momento más crítico por Covid-19

Celaya.- El Hospital General de Celaya vive el momento más crítico desde que comenzó la pandemia por el aumento de pacientes con Covid-19.

De las 30 camas reconvertidas para atender pacientes con coronavirus, todas estaban ocupadas durante el martes y miércoles pasados.

El director del hospital señaló que hasta la tarde de ayer, se había reducido al 80 % de su capacidad tras dar de alta a siete pacientes.

Durante la última semana, el hospital ha tenido el 88 % de capacidad en camas de hospitalización general, según el Sistema de Información de la Red IRAG.

El hospital cuenta también con 30 ventiladores y en la última semana entre seis y siete pacientes han necesitado ser intubados.

La población debe estar consciente que este problema es real y a los primeros síntomas se debe acudir a su unidad médica, no se esperen, muchas veces se están atendiendo en médicos privados, donde se les está dando medicamento y al no mejorar acuden a las áreas hospitalarias”, señaló el doctor.

Silvestre Gutiérrez admitió que una de las principales complicaciones es que los pacientes están llegando en estado grave al hospital, y relató el caso de un paciente que llegó hace unos días en un vehículo sin signos vitales.

Tras casi ocho meses de que se recibieron los primeros pacientes contagiados, el director del hospital aseguró que hay cansancio en médicos y enfermeros.

Por el número de recurso humano no tenemos problema, pero sí se nota un agotamiento y el cansancio, traer un equipo de protección no es nada fácil, soportarlo ocho horas seguidas e incluso en jornadas nocturnas o de fin de semanas hasta 12 horas es muy pesado.

Influye mucho en el ánimo del personal que esto no ha ido a la baja, al contrario de dos semanas para acá volvió a incrementarse, desanima la actitud de la población en general que por más que se le dice y se le pide que guarden los cuidados necesarios y evitar las reuniones, la gente no entiende y esto a traído como consecuencia que esto no haya mejorado