Vive León legado de Arturo Villegas Torres

León perdió el sábado 13 de febrero a uno de los funcionarios más destacados de su historia reciente, Arturo Villegas Torres, quien falleció a los 82 años.

Recordado por ser el último alcalde priista de la ciudad, antes de que se implantara el predominio de los panistas, Arturo Villegas dejó un legado que sigue presente.

Villegas Torres fue el encargado de concluir el trienio al que tuvo que renunciar el entonces alcalde Antonio Hernández Ornelas, envuelto en escándalos de corrupción. Aunque solo estuvo un año y ocho meses al frente del gobierno municipal, realizó importantes obras y acciones que perduran hasta hoy.

Hernández Ornelas renunció el 10 de abril de 1987 y Villegas gobernó hasta el 31 de diciembre de 1988.

En la administración de Villegas Torres se destacaron obras como el parque Las Huertas, la ampliación de las calles Olimpo, La Luz, Centenario y el bulevar Campestre; se construyó el puente 5 de mayo y el mercado del Barrio.

También se inició la construcción del Museo de la Ciudad, que abrió sus puertas el 27 de diciembre de 1988.

Bajo el mando de Villegas Torres también se realizaron monumentos como el de la Vendimia, en el bulevar Francisco Villa, de acuerdo a las declaraciones que el recordado cronista vitalicio de León, Carlos Arturo Navarro Valtierra (Q.E.P.D.) ofreció en la edición 134 de la revista Tiempos.

“Igualmente, se realizaron los monumentos de los Fundadores, en su correspondiente plaza; a Rodolfo Gaona, en la glorieta del bulevar Juan José Torres Landa y prolongación Juárez; La Vendimia, en Francisco Villa y Mariano Escobedo, y el dedicado a La Paz, con motivo de la XXV Convención Internacional de Ciudades Hermanas, ubicado en la entrada de la Calzada de los Héroes”.

En el año de gobierno del priista una de las obras más importantes fue “la transformación de la calle Ingeniero Vicente M. Valtierra, denominación designada por el H. Ayuntamiento el 21 de noviembre y de 1974, en el bulevar Vicente Valtierra”, señaló el cronista.

Arturo Villegas Torres fue alcalde interino entre 1987 y 1988. Después de su administración inició la hegemonía de gobiernos panistas que perduró hasta 2012.

La solución en ‘El Guaje’

El ex alcalde interino también fue el encargado de impulsar la solución a uno de los conflictos sociales más grandes en la historia moderna de León: la regularización de la colonia Morelos, popularmente conocida como “El Guaje”, que desde inicios de la década de los 80’s fue invadida por paracaidistas.

Alejandro Pohls, secretario de Ayuntamiento en la administración de Arturo Villegas, relató que ingresar al “Guaje” era algo imposible para las autoridades en ese entonces.

“Ni la policía podía entrar, inmediatamente empezaban a pegar con botes y salía toda la gente a pegar con palos y piedras. Eran muy celosos de su territorio, de su hábitat”, comentó Pohls en entrevista con AM.

Recordó que por instrucciones de Villegas, fue el encargado de ir a negociar con los vecinos de la actual colonia Morelos y lograr un acuerdo para municipalizar la zona.

De acuerdo con Pohls, en el “Guaje” vivían unas 500 personas provenientes principalmente del norte del país y no de Centroamérica, como señalan algunas versiones

El Guaje estaba bajo el control del Movimiento Izquierdista Revolucionario y no podía entrar ni la policía. Los vecinos vivían bajo sus propias leyes y hasta tenían su propio sistema de justicia para castigar a los que violaban las normas de convivencia.

“Era un clima hostil y de desconfianza, había un consejo donde participaban mujeres, eran unas 10 personas y el 40% más o menos eran mujeres. Pero eran muy hostiles”.

El ex funcionario recordó que para lograr la reunión se pactó que entraría solo, sin ningún escolta o ayudante. En esta junta se acordó que los habitantes recibirían las escrituras de sus domicilios y pagarían en abonos las propiedades siempre y cuando las autoridades desecharan las órdenes de aprehensión que había en su contra por despojo.

“Yo me comprometí a que no entraría la policía y ellos se comprometieron a respetar mi integridad y el diálogo duro como dos o tres horas. La Policía Ministerial estaba afuera de El Guaje y a partir de esto le avise a Arturo Villegas y al gobernador (Rafael Corrales Syala) del resultado del diálogo y que ellos estaban dispuestos a comprar las tierras si se cesaban las órdenes de aprehensión contra ellos y se le regularizaban las escrituras, si se regularizaba la invasión por así decirlo”.

Después de esta primera reunión que se tuvo en el auditorio “Che Guevara” de la comunidad, se tuvieron dos encuentros más. En palabras de Pohls, la administración de Villegas Torres “solucionó un problema que se veía incorregible”.

A más de 30 años de distancia, Alejandro Pohls recordó a Villegas Torres como un hombre que “daba una solución para cada problema y no un problema en cada solución”.

Afirmó que el ex alcalde interino confiaba en el criterio de sus funcionarios y les permitía tomar las decisiones que les correspondían.

“Era una persona carismática, ejecutor, un hombre honesto. Respetaba mucho las decisiones de sus funcionarios, yo era el secretario del Ayuntamiento, el Cabildo también funcionó muy bien con la presencia de Elías Villegas (hermano de Arturo, panista). Entonces, más que pugnas había diálogo. Todo se resolvía mediante el diálogo y la política”.