Viven aterrados por la violencia en fraccionamiento Hidalgo; han matado a 8 en 20 días

León, Guanajuato.- Vecinos del Fraccionamiento Hidalgo viven atemorizados tras registrarse ocho asesinatos en tan sólo 20 días.

Durante un recorrido por la zona, vecinos se negaron a dar detalles sobre la inseguridad que se vive por los distintos crímenes ocurridos.

La verdad no sé, yo nomás me entero por las noticias de lo que pasa, pero no salgo cuando se escucha que hay algo”, platicó una señora.