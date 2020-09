Viven calvario en canje de placas en Celaya; argumentan que el sistema se cayó

Celaya.- Largas filas, un sistema caído, espera de hasta dos horas y reprogramaciones, vivieron celayenses en dos de los tres módulos instalados en la ciudad donde se estuvo haciendo el cambio de placas propuesto por el Gobierno del Estado.

El primer módulo que AM visitó fue el ubicado en la calle Pípila, en el centro de la ciudad, aquí la fila era de más de 60 personas.

Un joven comentó que llegó desde las 9:30 de la mañana y hasta las 11:30 no había avanzado.

Ha sido muy desagradable, no hay organización, realmente no están respetando las citas, y se supone que para eso se generaron vía internet y no se respetan. Me tocaba a las 9:40, llegué a las 9:30 pero simplemente nos mandaron a formar; nos dieron un turno, lo único que argumentan es que su sistema ha estado fallando”, comentó Cristian Bolaños.