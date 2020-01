Viven calvario pacientes en hemodiálisis de IMSS

Guanajuato.- Pacientes del Seguro Social viven un calvario todos los días debido a que los traen de una clínica a otra sin darles la atención que requieren, algunos de urgencia.

En la clínica T-1 les dicen que ahora el servicio de diálisis y hemodiálisis se da en la nueva clínica No. 58 de Especialidades, donde les comunican que están a la espera del material requerido.

En el IMSS se informó que tampoco se puede canalizar a los pacientes a las empresas privadas que prestan el servicio subrogado, como son Laboratorios PISA, que pertenece a la empresa Sanefro; el Centro de Diálisis Santa Bárbara y el Centro Integral de Especialidades Nefrológicas, porque “no han liberado los contratos de este año”.

Uno de los funcionarios de la clínica No. 58 fue claro al señalar: “Aún no tenemos servicio de diálisis y hemodiálisis. Estamos por arrancar el servicio. No tenemos fecha de arranque”.

Pero en la T-1 tampoco se les atiende, porque no hay capacidad para atender a los pacientes.

La T-1 no tiene capacidad para atender a tantos pacientes, por eso se envían a las empresas subrogadas. Hay varias que tienen convenios con el IMSS, el problema es que no han liberado los contratos de este año”, señaló uno de los funcionarios.

Además, dijo que desconoce por qué se envían a los pacientes de la T-1 a la 58 cuando se sabe que no hay servicio: “tal vez es un error el mandarlos para allá”.

Espera tres horas sin recibir servicio

Miguel Falcón acudió con su esposa e hijo a la T-1, sin embargo, al llegar le comunicaron que ahora el servicio de diálisis se da en la clínica 58.

Ahí lo canalizaron al tercer piso de Hemodiálisis, donde luego de esperar más de tres horas le comunicaron que no le darían el servicio de diálisis porque están a la espera del material requerido, pero que lo canalizarían con la especialista Mónica Navarro.

El mismo personal le indicó a la familia que de no tener respuesta acudiera con el subdirector, Manuel López Varela, para que les diera respuesta al problema.

AM buscó a López Varela, sin embargo, la asistente aseguró que estaba en una junta con el delegado en la T-1 y no sabía a qué hora regresaría.

Más afectados

Alejandro N., es otro de los pacientes que no ha recibido atención médica y, acompañado de su hija, lo han traído de un lado para otro.

De la T-1 nos mandaron para acá. No nos han querido dar citas ni para un análisis para mi papá. La verdad que hay un relajo y muchos problemas para las diálisis y hemodiálisis, y los únicos afectados son los pacientes”, señaló su hija María Esther.

Abelardo Ramírez es otro de los pacientes que desde hace años tiene que acudir a las empresas subrogadas; sin embargo, dijo que desde diciembre del año pasado le han estado aplazando las citas.

La verdad es que es un calvario el que estamos sufriendo por la falta de atención. En el IMSS no nos dan atención, ni en la empresas privadas, aduciendo que no les han firmado los nuevos contratos. El IMSS no tiene capacidad para atender a los que tenemos problemas con los riñones”, añadió Abelardo, velador.

A nadie se le ha negado el servicio’: delegado

El delegado del IMSS en Guanajuato, Jorge Manuel Sánchez González, aseguró que a ningún paciente se le ha dejado de dar el servicio de hemodiálisis y diálisis. Explicó que lo que sucede es una confusión de los derechohabientes por el cambio de proveedores.

Señaló que en algunos casos los usuarios acuden a las clínicas en donde habitualmente se les daba el servicio. Sin embargo, los proveedores les dicen que ya no les pueden dar el tratamiento porque su contrato con el IMSS ha expirado, lo que genera dudas a los pacientes.

Hubo quienes con la confusión de que cambian de domicilio a donde deben de asistir, sobre todo para la hemodiálisis de subrogación externa, y es ahí cuando los usuarios dicen ya fui y no me van a dar el servicio, pero no es así. Lo que pasa es que cambiamos de proveedor.

Lo que sucede es que cuando se cambia de proveedor se tiene que hacer un procedimiento que a veces es difícil y eso sin duda lo lamentamos porque puede incomodar al paciente con el cambio de domicilio al que tiene que acudir. Eso seguramente le afecta porque ya estaba con la costumbre de acudir a cierta ruta y horarios, pero a nadie se le ha negado”, dijo.

Comentó que los contratos con los proveedores del año pasado han terminado y para el 2020 se va a realizar una licitación pública desde el Gobierno Federal en alrededor de cinco semanas.

Mientras tanto, se les extendió el contrato a varias empresas que cumplieron con los lineamientos del IMSS. No reveló qué unidades médicas privadas habrían sido las seleccionadas.

Hasta el 17 de enero

AM realizó un recorrido por algunas clínicas que brindan este servicio a los usuarios del IMSS. En la unidad de Sanefro, que se ubica en el 4204 del bulevar Adolfo López Mateos, se observó un cartel con el siguiente aviso:

Estimados pacientes, se les informa que el subrogado recientemente presentado; les cubrirá hasta el día 17 de enero del 2020, por lo que se les pide estar atentos a los avisos en fechas cercanas”.

Trabajadores del lugar explicaron que los usuarios necesitan ir a la sede T-21 del IMSS para que se les entregue el subrogado antes de la fecha mencionada y presentarlo en las unidades que brinden el servicio. De lo contrario no se les estará atendiendo.

(Información Omar Medina Torres)