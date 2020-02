Viven calvario para ir al Centro, deben esperar hasta 40 minutos la ruta 52

León, Guanajuato.- Desde Parque la Noria hasta la Zona Centro, pasando por León Moderno, el Panteón San Nicolás y la Azteca por mencionar algunas de las zonas de su recorrido, usuarios se quejan del tiempo espera entre unidades de la ruta R-52.

De acuerdo con los horarios de la Dirección General de Movilidad, la ruta puede llegar a demorar de 15 a 20 minutos entre semana, y los fines de semana de 19 a 40 minutos; sin embargo usuarios aseguran que cualquier día de la semana la espera es la misma.

Los domingos se supone que menos gente usa el servicio y por eso hay menos unidades en servicio, ¡pero el lunes, el jueves!; no importa el día, se pierdo mucho tiempo esperado", señaló un usuario del transporte público.

Han sido víctimas de la delincuencia

Algunos usuarios aseguran que el esperar por varios minutos no sólo les afecta en la puntualidad, sino que también repercute en su seguridad pues unos han sido víctimas de la delincuencia.

“En una ocasión esperando la 52 para irme a la escuela el camión no paso pronto y me tocó la de malas que me dieran baje con el celular”, platicó Jonathan, estudiante.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!