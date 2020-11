Viven calvario para que fiscalía les entregue cuerpo de su familiar

Irapuato.- Por segunda ocasión, los familiares de Jorge Rafael Vázquez Bello, quien fue sacado de su hogar el pasado mes de agosto y luego localizado en una de las fosas de San Antonio El Rico en diciembre, acudieron al complejo de Unidades Especializadas en Investigación de la Fiscalía, pues no les han entregado el cuerpo.

María de los Ángeles Hernández Fuentes y Elizabeth Vázquez Bello, esposa y hermana de la víctima, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía en Irapuato, con la finalidad de que les entregaran el cuerpo, ya que el pasado viernes les habían dicho que se los entregarían.

La esposa comentó que en un principio no querían dejarlas pasar y que pasaron por separado, asimismo, denunció que el trato que le dieron fue muy malo.

La señorita que estaba ahí (nos dijo) que seguía a la espera del juez para que nos otorgara el permiso para que nos lo pudieran entregar; el trato de la persona que nos atendió fue muy malo, casi me echaba para afuera y en cuanto me alteré me dijo: ‘es todo se puede retirar’”, manifestó.

Señaló que no se le hace justo que tengan 11 meses con el cuerpo de su esposo y no se los quieran entregar, por lo que al pedirles que se retiraran, dijeron que no se irían y amenazaron con manifestarse junto con los integrantes del colectivo de personas desaparecidas.

Las mujeres permanecen afuera de las instalaciones esperando a que les entreguen el cuerpo de Jorge Rafael, pues la Fiscalía les pide información exacta de a donde será trasladado el cuerpo y el número de gaveta.

egutierrez@am.com.mx