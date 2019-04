Viven en colonias populares y les llega recibo de agua por más de $35 mil

León.- Vecinos de al menos 15 colonias populares se manifiestan en las instalaciones de Sapal por los recibos con adeudos de más de 35 mil pesos.

La mayoría eran madres de familia desesperadas por carecer del servicio de agua potable y de alcantarillado en sus hogares y en esta temporada de calor tienen que comprar barriles de agua de 200 litros hasta en 15 pesos.

Estamos ya desesperados en esta temporada de calor. Yo no tengo ya ni medidor y me sigue llegando muy puntual el recibo cada mes. Y cada vez aumenta como si tuviera agua. Son recibos impagables, señala Claudia Rodríguez , quien mostró el recibo de 35 mil 239 pesos, con el número de cuenta 0123536, de la colonia Morelos.

Vecinos de Arroyo Hondo, Campo Verde, La Lucita, Los Campamentos, Jacinto López y Las Joyas, se reunieron este mediodía para manifestarse por enésima vez por los altos cobros y la falta de agua.

Incluso señalaron que mientras muchos carecen del agua, en otras se la roban impunemente.

En la Granja Lucita, de plano tienen tomas de aguas clandestinas para los animales, y nadie dice nada. No es que no queramos pagar, lo que pasa es que son impagables y los sueldos que ganamos no alcanza para eso, dice Hilario Galván quien mostró un recibo den 62 mil pesos con fecha del 10 de abril de este año de la cuenta 138152.