Viven ‘infierno’ por Covid-19

León.- “El coronavirus me hizo pasar un infierno, me quitó a mi papá”, dijo José María Navarro.

Ahora pide desesperadamente a la población que tome en serio la pandemia para que no sufra la tortura que él vivió al ver como el virus le arrebataba a su “héroe” en 11 días.

José Navarro Vidaurri, padre de José María, falleció en la clínica 58 del IMSS en León, el 16 de diciembre.

Para mí fue un sufrimiento como hijo que quiero transmitir en especial a los chavos, fue un infierno no poder estar con él, no poder decirle ‘papá, échale ganas por favor, papá te estamos esperando’... lo único que pude hacer es dos llamadas con él que me facilitaron en el Seguro.

“Intentaba motivarlo y él solo me decía ‘hijo, te quiero mucho, quiero mucho a tus hermanos’; mencionaba a todos y volví a hablar con él y me dijo que estaba muy cansado”, comentó José María Navarro.

Don José era empresario curtidor, tenía 75 años y padecía hipertensión; al saberse en riesgo tomó todas las precauciones, principalmente quedarse en casa.

No obstante el virus se coló en su casa y de un día para otro comenzó a presentar serios problemas de salud como dificultad para respirar.

Don José y su esposa Angélica disfrutaban de pasar tiempo con sus nietos Mariano y Marcelo.

Su nivel de oxígeno en la sangre era bajo, pese a estar recibiendo terapias de oxígeno.

Su hijo relató que el 6 de diciembre comenzó a tener síntomas de gripe. Al principio no pensaron que se tratase de algo serio y mucho menos que se hubiera infectado de Covid-19.

Aun así, ese mismo día acudieron a la Velaria de la Feria para que le practicaran una prueba PCR y los resultados fueron positivos.

La familia de inmediato llevó a don José con un especialista y recibió un tratamiento.

Durante los siguientes días José María y su esposa Fernanda hicieron de todo para atender al paciente, pero en lugar de mejorar su condición cada vez era más crítica.

Yo no fui un santo en cumplir al 100% con no salir. A lo mejor no andaba en antros y fiestas, pero sí hice algunas reuniones y por mi trabajo en el restaurante tenía que salir, solo que antes de lo de mi papá yo no lo veía tan grave.

“Ahora que viví todo este infierno en no saber cómo estaba mi papá, en que no me llegaban los reportes y es una tortura que vivimos.

“Yo lo que quiero hacer es conciencia a la gente para que usen protección, que se cuiden, que cuiden a los adultos y personas vulnerables que están en su casa, si los chavos quieren andar de parranda que lo hagan pero que no vayan a visitar a sus papás, a sus abuelos, a la gente vulnerable que sí está en su casa.

La enfermedad existe y es un infierno para el paciente y también para los que estamos afuera”.

Para el sábado 12 de diciembre el señor Navarro Vidaurri tenía complicaciones para respirar y su hijo lo encontró desvanecido en el piso. De inmediato lo internaron en el IMSS

Es demasiado sufrimiento, es estar todos los días con una preocupación extrema. Es demasiado triste no poder ir con él, no poderlo abrazar, no poder darle un beso, no poder decirle papá te amo, papá perdóname por todos los errores que tuve como hijo y no se lo pude decir. Mis hermanas tampoco se pudieron despedir porque todo fue muy rápido, es increíble”.

Creía al Covid ‘light’

José María comentó que nunca imaginaron que el Covid-19 pudiera arrebatarles a su padre. Afirmó que en julio él se infectó, sin embargo tuvo síntomas leves, por lo que pensó que siempre y cuando los pacientes se atiendan la enfermedad no sería letal.

A mí me dio Covid en julio y lo veía como algo muy light porque yo no tuve síntomas, solo gripe y tos y fue todo. A mi esposa también le dio y ella sí perdió el olfato, el gusto y tuvo más síntomas. Pero los dos la libramos y lo vi muy light a partir de ahí, dije ‘es algo de lo que te puedes recuperar’. Entonces, tampoco tenía casos cercanos y lo veía muy fácil.

“Decíamos ‘se va a morir el que no se esté checando, el que no se tome el medicamento. Pero ahora que lo viví fue una cosa espantosa, yo me quería meter al hospital por la fuerza y se los decía a los de la Guardia Nacional y ellos me pedía que no y por respeto a ellos no lo hice. Es que yo quería darle un abrazo a mi papá, no me importaba si me infectaba de nuevo y no pude hacerlo porque tuve que reportar las medidas del IMSS”.

El 14 de diciembre los médicos informaron a la familia que don José debía ser intubado.

Cuatro días duró don José Navarro internado en la clínica 58 del Seguro Social. Salió en un ataúd.

Sin embargo tuvo un último gestó de cortesía y amor al prójimo: al ver la unidad del IMSS saturada de pacientes con síntomas más graves decidió ceder el uso del respirador.

José María agradece la atención que recibió en el Seguro Social, afirma que todo el personal se portó de una manera extraordinaria y le pide a la población confianza en los médicos.

Además, desesperadamente les pide a los ciudadanos que no bajen la guardia, que tomen en serio la pandemia, pues no quiere que nadie viva el infierno que el coronavirus hizo pasar a su familia.

MCMH