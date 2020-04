Viven pepenadores al día en León

León, Guanajuato.- Los recuperadores urbanos o pepenadores que llevan su material a las recicladoras lo hacen sin protección pese al riesgo de contagio de Coronavirus.

Sino trabajamos todos los días no comemos. Vamos al día. Ganamos un promedio de 80 A 100 pesos en la recolección de PET, cartón y otros productos de rehuso”, señala Martín Soto mientras recibe 30 pesos del cartón que recolectó un día antes.

Las recicladoras, también llamadas ‘recuperadoras de basura que no es basura’, operan con normalidad.

El dirigente Estatal del Instituto Nacional de Recicladores (INARE), Ángel Mora García, señala que dentro de las bodegas se están guardando los protocolos dados a conocer por las autoridades de Salud, como usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y el uso de gel antibacterial.

Exigimos a quienes nos traen material que también guarden la sana distancia, pero la situación es crítica. Hay muchos inventarios en bodega como es cobre, PET, fierro, cartón porque no hay venta. Los pagos están cancelados, y de algo tienen que vivir esta gente que va al día. Es un drama”, señala Ángel.

Mucho de los negocios están dentro de la informalidad.

“No trabajas, no comes. Quien va a pensar en irse a refugiar a su casa, cuando no traen ni para comer, El gobierno te manda a casa, pero ¿de qué comes?”, cuestiona Luis Márquez, con tres miembros de la familia que mantener.

