Vota Carmen Cano, candidata de Morena a la Alcaldía de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Poco después de las 10 de la mañana emitió su voto la aspirante de Morena a la Presidencia Municipal de la capital del estado, Carmen Cano Canchola, en la casilla de la primaria Juan B. Diosdado en la calle Sangre de Cristo.

Al salir declaró que espera que el proceso electoral culmine de manera pacífica e invitó a la ciudadanía a no dejar pasar la oportunidad de votar libremente y por el candidato de su preferencia.

"Espero que sea un proceso muy pacífico, que no tengamos contingencias, que salgan a votar por quien quieran pero que salgan… Ahorita me deslindé del equipo que me acompaña porque siempre he hecho de una votación un acto muy privado, como muy mío", dijo L.