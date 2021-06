Votantes no ubican 'casilla fantasma'

León, Guanajuato.- Casi media hora tomó a la señora Maribel Canchola y a su esposo Jaime Márquez localizar su casilla para votar, recorrieron alrededor de ocho cuadras y tres casillas en busca de la sección 1496.

Esta casilla no ha podido ser localizada por vecinos y funcionarios de casilla de la colonia Villas de San Juan, ni a través de los medios electrónicos que fungen como apoyo para ubicar las casillas de acuerdo a la sección correspondiente (https://ubicatucasilla.ine.mx/ , línea de WhatsApp del INE e INETEL)

"Ya fuimos de un lado a otro, tenemos una hija que acaba de dar a luz y quisimos primero ubicar la casilla, para luego mandarla a ella y al resto de nuestros hijos con sus respectivas parejas", comentó la señora Maribel.

Cuando los ánimos comenzaron a bajar y ya estaba decididos a no votar, el matrimonio Márquez Canchola optó por hacer un último esfuerzo en la casilla ubicada en la calle Galena 3101, donde finalmente pudo emitir su voto.

"Estaba a una de ya no votar, porque en ningún lado aparecía, aquí en la Galena no me tocaba y tampoco querían revisar las listas, nada más porque me puse necia y ahí estábamos, no es posible que no se organicen" añadió Maribel Canchola.

Un gran número de ciudadanos se encuentran en la misma situación, ya que aseguran que la información no es clara, lo que resta los ánimos de hacer valer sus derechos.

"Las credenciales no están actualizadas y por el crecimiento demográfico quiero pensar que ya no existen esas secciones", mencionó un colaborador.

Como sugerencia, funcionarios de casilla en la colonia Villas de San Juan, han pedido a los ciudadanos que no han encontrado su casilla que soliciten una revisión en las listas nominales de las casillas colocadas en la colonia, sin importar el número de sección que indique su identificación para votar, o que acudan directamente a las casillas especiales.