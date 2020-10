‘Voy con Dios, si no vuelvo estoy con él’: Últimas palabras de víctima de linchamiento

Era abogada y residía en León la mujer atada a un poste y asesinada en el estado de Puebla asesinada a golpes.

Una multitud le propinó golpiza porque alguien la acusó de tratar de llevarse a un niño.

Puebla.- Lo último que escribió Edmunda Adela en su página de Facebook fue que si no regresaba a casa, en León, estaba con Dios.

El domingo fue linchada en Puebla junto con un hombre, se les acusaba de intentar secuestrar a un niño. Ambos fallecieron.

“Familia hermosa, no se preocupen. Estoy tranquila y en paz. Vine a un lugar hermoso. Les mando besitos. No tengo cargador. Voy para León, Guanajuato. Voy con Dios y si no regreso estoy con él”. Fue el último post que escribió la abogada.

La última publicación que hizo la abogada en su Facebook.

Dejó decenas de fotos tomadas en varias partes del País, en algunas se aprecia que tenía su hogar en León, otras eran de viajes por Guanajuato con su esposo.

En una de éstas posa en el museo de Las Momias de Guanajuato, en otra aparece afuera del edificio de la CTM en León.

Volvía a casa en León

Edmunda Adela tenía 43 años y falleció cuando recibía atención médica, después de ser linchada el domingo pasado en Puebla.

Según se informó, la abogada visitó a familiares en Orizaba, Veracruz, y regresaba a León.

De acuerdo con la agencia de noticias Proceso, la hija de Edmunda informó que perdió comunicación con ella la tarde del domingo, cuando viajaba de Veracruz a Puebla.

La mujer dijo a sus familiares que se había encontrado con una persona, y ya no pudieron volver a comunicarse con ella.

El lunes, al ver el video de un linchamiento en la comunidad Emilio Portes, municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, se dieron cuenta de que Edmunda Adela era una de las víctimas.

De la otra, identificada como Arturo, a quien no conocían, familiares suponen que es la otra persona con la que dijo que se había encontrado.

También se desconoce cómo es que llegó a ese municipio, sospechan que pudo haberse confundido y se perdió en la carretera.

Padecía esquizofrenia, lo que confirmó su hija, pero tomaba medicamentos y no tenía problemas para desarrollar su vida social y profesional, informó Proceso.

El linchamiento de Edmunda y Arturo quedó grabado, un vecino los acusó de tratar de secuestrar a un niño en una tienda, y tratar de escapar al no conseguirlo.

La gente enfureció y los ató a un poste, para tundirlos a golpes; el hombre falleció en el lugar.

Agentes de la Guardia Nacional llegaron al sitio y rescataron a la abogada, la llevaron a un hospital pero no sobrevivió.

