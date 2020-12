Vuelve alta demanda de tanques de oxígeno para pacientes con Covid-19

Guanajuato.- La demanda de oxígeno medicinal para tratamiento de pacientes de Covid-19 en León ha incrementado en las últimas dos semanas, y con ello volvieron las filas que se vieron hace unos meses.

Los pacientes que deciden tratarse en casa y tienen baja saturación de oxígeno en la sangre deben adquirir este gas, también quienes son dados de alta de hospitales con secuelas.

En octubre y noviembre había bajado la demanda de oxígeno, pero en las últimas dos semanas comenzó el peregrinar de los familiares de pacientes que requieren de este insumo.

Ha aumentado la demanda”, dijo un trabajador de un centro proveedor, aunque “todavía no es tanto como hace unos meses”.

En Irapuato escasean los tanques de oxígeno que requieren pacientes de coronavirus.

AM llamó a varios establecimientos que se dedican a la venta de estos productos, y sólo uno tenía disponible.

En Distribuidora Médica de Irapuato una trabajadora dijo que están agotados.

Sí los vendemos pero no los tengo ahorita, se me agotaron... no sabría decirle cuándo lleguen”, mencionó.