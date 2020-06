Vuelven a manifestarse pacientes de hemodiálisis en Celaya; IMSS les da largas

Celaya.- Por tercera semana consecutiva, pacientes de hemodiálisis se manifestaron afuera del Hospital General de Zona número 4 del IMSS en Celaya para exigir que el servicio ya no se realice en Querétaro.

Unas 40 personas, entre familiares y pacientes, volvieron a manifestarse para que el servicio de hemodiálisis vuelva a subrogarse en una clínica de Celaya ante las presuntas irregularidades en la clínica Servicios de Salud San José de Querétaro.

La semana pasada, Guadalupe Aboytes evidenció los errores en el protocolo del servicio de hemodiálisis en dicha clínica con la inflamación de una vena de su brazo derecho, sin embargo ayer el aneurisma de la fistula arteriovenosa era mucho mayor tras los malos procedimientos sufridos el lunes pasado.

Clementina Pérez, que vive en la comunidad de Rincón de Tamayo, explicó que su hijo de nueve años está a la espera de un trasplante de riñón, sin embargo las sesiones de hemodiálisis que está recibiendo lo están desestabilizando, situación que provocaría dejar ser candidato para el trasplante.

Esto fue una injusticia, fue hacerle un favor a alguien más, no tenía porque haber pasado esto, esa clínica no está capacitada para dar el servicio, está rebasada.

En la Clínica de Especialidades, si se llegaban a poner mal nuevamente los estabilizaban y no los dejaban ir, ahora los pacientes salen muy enfermos en estado de shock, es inhumano, esto no puede continuar así. ¿Cómo se atrevieron a tomar esta decisión para favorecer a alguien estando las vidas en juego?”, señaló la manifestante.

Además de las quejas del elevado costo en los traslados, la falta de protocolos de higiene y la pérdida de tiempo que representa el trayecto a Querétaro, familiares y pacientes aseguraron que en los últimos días han recibido un peor trato en dicha clínica además de otra serie de problemas.

El sábado no sabíamos como regresarnos porque había carros quemándose, es un peligro ir hasta allá, regresamos después de las 10 de la noche y algunos quién sabe cómo se vendrían. Ahora nos tenemos que cuidar de las hemodiálisis y de la delincuencia en la carretera”, señaló otra manifestante.

Los pacientes originarios de Celaya recibían hasta la semana pasada 268 pesos de viáticos para el viaje junto con un acompañante, sin embargo dicho beneficio les fue retirado a algunos, mientras que los pacientes de otros municipios de la región siguen sin recibir viáticos.

Los que vamos al turno de las 6 de la mañana, no hay camión para ir y tenemos que tomar taxi a la clínica antes de las 5 de la mañana y nos cobra 500 pesos”, dijo otra afectada.

De igual forma, los pacientes que tienen sesión a las 6 de la tarde y que comienza su sesión hasta las 7 de la tarde, pidieron solo tener dos horas de hemodiálisis para alcanzar el último camión de Servicios Coordinados de Querétaro.

Mariana Cervantes es una de las familiares que ha preferido pagar mil pesos y evitar seguir exponiendo a su hijo a una infección en dicha clínica, sin embargo es un tratamiento que no puede seguir pagando en una clínica privada.

El jueves le olía muy feo su catéter porque no lo están limpiando como se debe, ya no aguantaba el olor y nos cooperamos para que le hicieran su hemodiálisis en la Clínica de Especialidades y fueron mil pesos lo que tuvimos que pagar. No podemos seguir exponiéndonos a una infección”, explicó la mujer.