Vuelven masacres y violencia, ahora asesinan a 12 en Guanajuato

Guanajuato.- Las masacres volvieron a Guanajuato y la violencia no cesa en los municipios. Este miércoles fueron asesinadas 12 personas, entre ellas cinco en una masacre dentro de una vivienda en Celaya.

Ejecutan a cinco en Celaya

“¡Mi hijo no andaba mal, mi hijo solo acababa de llegar de trabajar. Ahora ya no lo voy a volver a ver, sus hijos ya no lo van a volver a ver!”, exclamaba una mujer luego de un ataque armado en el que murieron cinco hombres en la colonia San Francisco.

Fue en punto de las ocho de la noche cuando el terror se apoderó de los vecinos debido al estruendo provocado por varias ráfagas de disparos que provenían del interior de una vivienda de la avenida Ciudades Hermanas.

Un hombre dijo que al escuchar las detonaciones tomó su celular y llamó al 911 para dar aviso. Minutos más tarde llegaron policías, quienes encontraron a dos mujeres en crisis nerviosa frente a la casa marcada con el número 114.

De igual forma, el testigo relató que ellas fueron quienes dijeron a las autoridades que los sicarios les habían ‘perdonado’ la vida; sin embargo, dentro del inmueble se encontraban varios hombres heridos.

Debido a esto los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos quienes al llegar y revisar a las víctimas constataron que ya habían muerto, por lo que los uniformados acordonaron la zona y dieron aviso al Ministerio Público.

Fue necesario el trabajo de dos peritos para procesar la escena y recolectar las evidencias del multihomicidio, también tomaron fotografías de una camioneta gris y una motocicleta que estaban frente al inmueble y presuntamente pertenecían a dos de los fallecidos.

No pasó mucho tiempo hasta la llegada de familiares de las víctimas, entre ellos una mujer llorando y lamentando la muerte de su hijo.

Fuentes policíacas señalaron que la masacre fue cometida por un grupo de sicarios que llegaron a bordo de al menos un vehículo, descendieron e ingresaron a la fuera a la vivienda para acribillar a los hombres que ahí estaban.

De igual forma se supo que entre los fallecidos se encuentra un joven de aproximadamente 18 años; sin embargo, se está a la espera de que esta versión sea corroborada por la Fiscalía Región C.

Y matan a otro en Celaya

En la madrugada, los balazos despertaron a los habitantes del Centro de la comunidad San Miguel Octopan, luego del ataque a tres inmuebles donde un hombre fue ejecutado.

“Ya me preparaba para la chamba y se escuchó bien feo. Quemaron casas y disparaban sin importarles nada”, dijo un vecino.

Cerca de las 5:30 de la mañana, el cielo se iluminó de amarillo y naranja por el fuego que alcanzó más de 5 metros de altura en las calles Mariano Abasolo y Quintana Roo.

Policías encontraron sobre la calle La Paz a una persona sin vida y con heridas de bala.

Una vivienda fue incendiada de la fachada.

A menos de 500 metros se registró un segundo ataque en la calle de Mariano Abasolo casi esquina con Alameda.

A media calle del jardín principal, una casa y una zapatería fueron incendiadas, la fachada presentó daños y afuera del local quedaron cajas y zapatos quemados.

A una calle y sobre Andrés Quintana Roo y Francisco I.Madero, se registró otro ataque en una vivienda y a personas que viajaban en una camioneta Pick Up, a media calle quedó el vehículo con varios impactos de bala en la carrocería y ventanas. No hubo víctimas.

Sobre el pavimento y la banqueta quedaron 20 casquillos percutidos de arma larga.

Se desconoce si hubo personas detenidas.

Ejecutan en Zona Piel a vendedor de frutas

A plena luz del día, un vendedor de fruta fue asesinado a balazos tras intentar refugiarse en un estacionamiento del Barrio del Coecillo, en la Zona Piel.

Comerciantes dijeron desconocer qué hacía la víctima en esa zona, pues su puesto estaba en la calle La Luz.

El crimen ocurrió minutos después de la una de la tarde sobre la calle Pachuca esquina con Nuevo Vallarta.

Testigos platicaron que Mario, de aproximadamente 35 años, estaba sentado afuera de un estacionamiento cuando iban pasando dos hombres en una motocicleta gris.

Uno de los agresores descendió para acercarse a su víctima y al tenerla de frente le disparó al menos 3 veces.

Sin embargo, Mario se levantó para correr hacia otro estacionamiento de la calle Pachuca pero fue alcanzado y rematado a balazos.

“Escuchamos 3 balazos y cuando Mario se quiso meter al estacionamiento se resbaló y ahí lo alcanzaron para matarlo. Iban en una moto gris.

“No sabemos qué hacía ahí sentado porque él vendía fruta en calle La Luz”, contó un comerciante.

Cierran negocios

Testigos de inmediato se acercaron para auxiliarlo y llamaron al 911 mientras que otros cerraron sus negocios tras presenciar el ataque.

Policías montaron un operativo de búsqueda de los responsables pero no los detuvieron.

Más tarde, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias con los testigos y revisaron cámaras de seguridad que hayan captado el momento de la agresión.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantó el cuerpo de la víctima para trasladarlo al anfiteatro y practicarle la necropsia de ley.

Localizan tres cuerpos calcinados

En Valle de Santiago fueron localizadas dos personas calcinadas en el interior de un auto en llamas, en la comunidad de Los Lobos.

Fue en un camino de terracería que lleva a la comunidad Cuatro de Altamira, cerca de unos cultivos, donde se encontró el vehículo incendiado y en el asiento del conductor una persona calcinada, y otra en la cajuela; no se pudo determinar el sexo de las víctimas.

En Uriangato fue encontrado el cuerpo semicalcinado de un hombre, en la orilla de la carretera Uriangato-Morelia, afuera de una gasolinera, en la zona conocida como La Cinta, en los límites de Guanajuato y Michoacán.

La víctima estaba atada de pies y manos, desnuda, y a un lado había dos cartulinas con mensajes de un grupo criminal.

Matan a tres en Salvatierra

En Salvatierra fueron asesinados tres hombres en hechos distintos.

En el jardín principal de la comunidad de Urireo, fue localizado el cadáver de un hombre con heridas de bala.

La víctima estaba maniatada y a su lado dejaron un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

En la comunidad de La Luz, a un costado del camino que comunica con La Magdalena, fue localizado otro hombre sin vida, también estaba maniatado y tenía heridas de arma de fuego.

En la comunidad El Sabino, un hombre murió tras ser atacado a balazos en la carretera estatal que comunica con El Capulín.

A unos metros de ahí, entre unas tierras de cultivo, fue localizada una motocicleta; sin embargo, se desconoce si pertenecía a la víctima.

