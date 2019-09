Wilberth de León Anaya fue atacado por un animal

Guanajuato capital.- Wilberth Ricardo de León Anaya, el leonés que estuvo perdido durante una semana en Rochester Hills, Michigan, pudo haber sido atacado por algún animal, pues presenta heridas que así lo indican.

El secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, aseguró que en la zona hay alces, pero no confirmó qué tipo animal pudo haber ocasionado las heridas.

Detalló que el martes habló con el hermano del ingeniero leonés, quien le comentó que Wilberth permanece hospitalizado, está evolucionando, pero que presenta algunas heridas que hacen suponer que sufrió el ataque de algún animal nativo de esta zona.

Pudimos platicar ayer con su hermano aquí en León, me dice que tuvo heridas aparentemente él me comenta que no tiene la información que inclusive la familia ha querido ser medio privada hasta que él salga del hospital... pero si tenía unas heridas”.