Ya no se puede comer tacos con tranquilidad: Obispo

Celaya.- A diferencia de lo que dijo la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez de que se puede salir a hacer la vida normal y salir de noche tranquilos, el obispo de la Diócesis de Celaya Benjamín Castillo Plascencia señaló que la inseguridad que se vive se ha robado la paz en la sociedad.

“Por lo que se ve no se puede ir a comer tacos con tranquilidad, en cualquier lado, porque mucha gente sin duda fue a comer tacos y ya le tocó, entonces no es cierto, si se está perdiendo la paz y ya ha habido muchos daños colaterales, no se puede seguir hablando de eso si llegan ellos y disparan directamente con todos los que están ahí, no son colaterales, algún daño quieren hacer a toda la sociedad” externo el Obispo.

Esto lo señaló tras el cierre de negocios que se han incrementado en la ciudad y de las constantes masacres que se han suscitado donde personas inocentes han fallecido.

En Celaya ya inseguridad ha obligado a las personas a cerrar sus negocios. FOTO: AM

“Dicen que son colaterales, son víctimas, y cada vez nos estamos yendo más lejos, más lejos en número y es una muestra de salvajismo, han sido 22 muertos en menos de 15 horas y hoy fueron 7 aquí, se van sumando y en el estado son mucho más, ojalá que esto no se vaya haciendo una costumbre” señaló Castillo Plascencia.

“Todos somos parte de este mundo violento, por ejemplo, manejando, que no avanzas y te pitan luego luego, ese es un signo de violencia, en menor grado pero va en aumento hasta llegar a rafagear a niños, mujeres embarazadas o quien sea, tenemos que luchar por superar esto, todos en el campo que nos toca” prosiguió.

Por lo que insistió en exhortar a todas las personas que hacen mal en convertirse, ya que el reino de Dios está cerca y es para todos, aceptar la conversión y dejar de hacer cosas malas.

El obispo de la Diócesis de Celaya Benjamín Castillo Plascencia

“Yo creo que si no hubiera quien comprará droga no habría quien vendiera, este comercio se ha hecho con participación de personas que se sienten no culpables pero son parte de esto, ojala que deberás logremos superarlo” comentó el líder eclesial.

Por lo que comentó que le da tristeza que personas alzan la voz en contra de las autoridades, pero no se suman al trabajo.

“Quieren quitar a las autoridades, y casi parece que se alegran que haya esos problemas para esperar ellos mejores puestos, es importante que todos nos sumemos, y no hacer juicios políticos echando tierra” declaró el Obispo.

También comentó que está en contra de la legalización y el uso lúdico de las mariguana, y con ello traerá muchos problemas, como la venta, misma que traerá problemas.