‘Yo confió en él’: Defiende Gobernador a Zamarripa

- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, reafirmó su confianza en el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

- Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha expresado ninguna sospecha en su contra.

- Denunció que en cambio han detectado que un juez federal ha estado ayudando a grupos criminales que operan en la entidad

Guanajuato.- “Yo confió en él” afirmó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que nuevamente defendió al Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre e incluso aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador le ha comentado en lo “corto” que no hay ninguna sospecha o evidencia que vincule al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de estar coludido con grupos criminales.

Rodríguez Vallejo denunció que en cambio han detectado que un juez federal ha estado ayudando a grupos criminales que operan en la entidad y personalmente le entregó el reporte al presidente y al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra.

"Me parece una declaración muy desafortunada del presidente porque es un tema que hemos hablado en lo corto, yo se lo pregunté personalmente cuando vino a Guanajuato y me dijo que no había ningún problema (…) Yo confío en él (Carlos Zamarripa), ha estado con tres gobernadores y tiene la confianza no solo de nosotros, sino también de las autoridades norteamericanos con las cuales trabajamos estrechamente en la coordinación", dijo.

"Lo que me ha tocado ver por técnicas de inteligencia que nos ha proporcionado los propios cuerpos federales, colusión de algún juez federal en uno de los asuntos y yo personalmente le platique al presidente, se lo entregue a Julio Scherer (Ibarra) y pedí que se investigara a este juez. No veo una digamos actuación institucional”, agregó el gobernador en entrevista para el noticiero radiofónico de Denise Maerker.

Insite en petición de SEIDO en Guanajuato

El mandatario insistió en que es necesario que la Fiscalía General de la República instale en Guanajuato oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para evitar errores en la integración de carpetas de investigación.

"Lo que estoy tratando de plantear en estas preocupaciones es si el modelo que hemos seguido los tres partidos que ha habido en alternancia es el modelo a seguir para acabar con este problema, porque evidentemente no está dando resultados. Si el modelo, si fue adecuado el cambio en la legislación en este sistema garantista, si fue el momento oportuno, si la Fiscalía Estatal o Federal están teniendo los elementos suficientes para llevar a los criminales a prisión o estamos atrapados en un laberinto que no nos deja resolver el problema", expuso.

Diego Sinhue Rodríguez: Cuando yo le pregunté al presidente López Obrador sobre el fiscal de Guanajuato me dijo directo que no había ningún problema.



Llama a no politizar el tema de la seguridad

Diego Sinhue lamentó que todos los partidos políticos, incluido al que pertenece (PAN), estén intentando sacar un beneficio con el problema de la inseguridad y no estén enfocados en unirse para darle una solución a la ciudadanía.

Enfatizó en que se deben dejar de repartir culpas y unirse todos para acabar con este problema que lastima a todo el país, “el enemigo es el crimen organizado”, puntualizó el gobernador.

Por eso yo siempre he hecho un llamado a no politizar y aquí no estoy tratando de politizar, ni de echar culpas. Necesitamos sentarnos todas las fuerzas políticas y entender que el enemigo es el crimen organizado, no es un tema de partidos, no es un tema de colores, no es un tema de generaciones, esto va más allá y creo que tenemos que hacerlo”, comentó.

“Lo que ha sucedido en Guanajuato es gravísimo o lo que ha sucedido en Culiacán o que está sucediendo en la Ciudad de México es gravísimo y no veo una unidad nacional en torno a este problema. Tristemente seguimos sacando raja política todos y hablo desde mi partido, el partido se Morena sacando raja política de un problema que es nacional y que nos afecta y que no les da respuesta a los desaparecidos y que no le da respuesta a los que sufren y quedan huérfanos", concluyó.

