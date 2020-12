‘Yo sí conozco las entrañas de Derechos Humanos’.- Karla Alcaraz Olvera

León, Guanajuato.- Con la experiencia de 18 años en la Procuraduría de los Derechos Humanos, nueve de ellos como Subprocuradora en la región León, Karla Gabriela Alcaraz Olvera destaca que es la única que conoce las entrañas para llevarla a un mejor puerto.

La abogada leonesa es una de los 8 aspirantes a dirigir la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para el periodo 2020-2024.

Me distingue el trabajo real, efectivo, el conocimiento de las entrañas de los problemas de derechos humanos en Guanajuato. Yo sí tengo una formación real en la Procuraduría, mi trabajo de 18 años me respalda, mis resoluciones en concreto me respaldan, siempre apegadas a la norma”, expresó en entrevista para AM.