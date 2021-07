León, Guanajuato.- El avión que "encontró en un bosque" el youtuber Silent Gdl en León, "no es nada interesante ni nuevo", sino los vestigios de un proyecto fallido que sigue en curso legal, señaló el director del Parque Metropolitano, donde en realidad está la aeronave.

Durante las últimas dos semanas diferentes medios de comunicación nacionales han replicado notas sobre el supuesto hallazgo “en medio del bosque” de un avión Boeing 727 abandonado, por un youtuber conocido como “Silent Gdl”.

En el video publicado por este usuario de YouTube, que tiene casi 32 mil seguidores, menciona que llegaron a la aeronave “después de caminar unas horas desde que todavía no amanecía”.

Sin embargo, no se trata de ningún “hallazgo”, pues en realidad el avión está a unos minutos caminando dentro del Parque Metropolitano de León y es conocido por la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Sobre este video y las notas que se han hecho sobre él, el director del Parque Metropolitano, Germán Enríquez Flores, señaló que “no hay una noticia muy interesante porque la verdad es un tema muy aburrido”.

No hay noticia, este proyecto desde 2008 no funcionó”, comentó el funcionario en entrevista para Periódico AM.