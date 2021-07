‘Deja tu like o lárgate’, responde youtuber críticas por avión ‘hallado’ en León

León, Guanajuato.- Tras la polémica que desató el youtuber Silent Gdl por su video de un avión que “encontró en medio del bosque” en León, las críticas han llegado a sus redes y ha respondido borrando comentarios y frases agresivas como “deja tu like o lárgate”.

Las últimas dos semanas se habían replicado notas sobre el supuesto hallazgo “en medio del bosque” de un avión Boeing 727 abandonado, que publicó el youtuber conocido como “Silent Gdl”.

Periódico AM detalló que en realidad la aeronave que salió en el video es un proyecto que no prosperó en el Parque Metropolitano y que no se ha podido remover por temas legales.

Leoneses inundan con críticas redes de Youtuber Silent Gdl

Los usuarios leoneses de redes sociales también han señalado esta situación tanto en publicaciones de las notas que había al respecto e incluso al youtuber Silent Gdl en su cuenta de Instagram.

El youtuber Silent Gdl desactivó los comentarios en el video del "hallazgo". Foto: captura de pantalla

El vídeo titulado "Avión abandonado en el bosque, Boeing 747 aún completo", está entre los últimos 16 videos que ha subido en el último mes, pero es el único donde se desactivaron los comentarios.

Pero además, en la cuenta de Instagram de Alejandro Fuentes, nombre real del youtuber, ya recibió comentarios sobre la realidad del avión.

Al influencer le llovieron las críticas en sus redes sociales. Foto: captura de pantalla

"Payaso, está en un parque público, ¿cuál bosque y que tienes que caminar horas?, llegas en 10 minutos caminando del estacionamiento al avión”, le escribió un usuario.

“Yo duré horas caminando lento. Aparte es una publicación, deja tu like o lárgate”, le respondió el también denominado “explorador urbano”.

“Eso no está abandonado ni es un avión, solo son partes de un avión y puedes ir con el director del Parque Metropolitano de León, Guanajuato para que te aclare tu supuesto hallazgo”, le dijo otro usuario en Instagram.

“Eso díselo a las noticias que hicieron un desmadre con esto… yo nomas grabo lo que me encuentro”, le contestó Silent Gdl.

Usuarios han confirmado que hicieron comentarios en el videos y otras publicaciones relacionadas que hizo el youtuber y fueron borrados.

MCMH