Guanajuato.- Scott Adrián Moreno, mejor conocido por su canal de YouTube 'Scott Traveling Channel', cumplió y entregó tanques de oxígeno a familias con pacientes con COVID-19.

El guanajuatense había dado a conocer que rifaría uno de sus autos para ayudar a quienes más lo necesitan en esta pandemia de coronavirus. Y finalmente, realizó el sorteo de un Merdes e informó el nombre del ganador.

Apenas el pasado 18 de febrero, el youtuber originario del Estado de Guanajuato había compartido un video donde se le ve subir en la parte trasera de un automóvil varios tanques de oxígeno con ayuda de amigos y familiares.

En la misma grabación, Adrián Moreno agradeció a las personas que han participado en la rifa y mencionó que esta ayuda alivia a las familias que tienen pacientes con coronavirus.

También explicó que decidió documentar la entrega de los tanques de oxígeno ya que hay quienes consideran que su acción es parte de un negocio e hizo una reflexión.

Piensan que estamos haciéndolo por negocio, que bueno fuera, me gustaría más hacerlo por negocio que ver el dolor de las personas. Y en verdad no entiendo por qué las personas que deberían ayudarnos no lo hacen", dijo.