Zapateros piden decretar 'emergencia sanitaria' para poder parar fábricas

Guanajuato.- Fabricantes de calzado de Guanajuato piden a los gobiernos estatal y federal que decreten “emergencia sanitaria”. Esto les permitiría parar y enviar a sus casas a cerca de 82 mil trabajadores.

Empresarios del sector plantearon ayer sus inquietudes en una reunión.

El coronavirus tiene semiparalizadas a las empresas, “no podemos aguantar un mes pagando los mismos salarios, sin vender, sin pedidos”, informó a AM uno de los participantes en la reunión que se efectuó ayer al mediodía.

La postura de los industriales es: a) decretar “emergencia sanitaria”, b) parar las fábricas y c) compromiso de pagar a los trabajadores lo equivalente a 1.5 salario mínimo.

Gobernador rechaza la propuesta

El acuerdo fue planteado a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para que a su vez lo presente ante el Gobierno Federal. Sin embargo, el Gobernador no aceptó, “no quiere que paremos las fábricas; nos pidió reconsiderar, pero no podemos enfrentar la crisis si no vendemos”.

Otro de los zapateros que tuvo parte en la reunión informó que Diego Sinhue pidió la oportunidad de negociar alternativas. Este martes volverán a reunirse a las 8:00 de la mañana.

El diálogo entre fabricantes y el Estado continuará el martes a través del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, a las 8 de la mañana.

En el Seguro Social hay alrededor de 82 mil empleados registrados de fábricas de calzado, pero se considera que unos 40 mil trabajadores no cuentan con IMSS.

Gobierno estatal ofrece apoyos

La propuesta de apoyo financiero del Gobierno estatal al sector privado se orienta a las pequeñas y micro empresas, no a las firmas que cuenta con cientos de trabajadores.

Diego Sinhue anunció que está por dar a conocer el programa de apoyos entre los que se cuenta diferir el pago del impuesto cedular y de nómina y ser intermediario ante la banca para que concedan plazos en pagos de créditos.

