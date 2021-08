León, Guanajuato.- Morena Guanajuato cierra filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)por la decisión de no dar agua de la presa El Zapotillo a León, pide dar vuelta a la página y tomarle la palabra para trabajar en las alternativas para el abasto de la ciudad.

En conferencia de prensa con la presencia del diputado federal Miguel Ángel Chico Herrera y el diputado local leonés Enrique Alba Martínez, y a distancia la senadora Martha Lucía Mícher Camarena y el dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, defendieron que el Gobierno Federal no dejará solo a León en este tema.

“El Presidente tiene toda la voluntad de resolver el problema, el agua es un derecho humano, pero no por encima de los derechos de los pobladores. Hay que encabezar un movimiento de diálogo sereno y respetuoso para traer agua a León", expresó Malú Mícher, senadora leonesa.

La senadora Malú Mícher Camarena participó a distancia en la conferencia de prensa de Morena. Foto: Twitter Malú Mícher.

No dijo (López Obrador) ‘a ver cómo le hacen’. El Presidente cumple con su palabra y no se anda con politiquerías.

Llamó a un borrón y cuenta nueva para dejar atrás confrontaciones y ponerse a trabajar a la de ya con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en soluciones.

Acusó falta de oficio político y desinterés del Gobierno Municipal de León en los dos últimos trienios y en los gobiernos estatales con Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Debieran estar enojados los leoneses no con el Presidente, sino con sus autoridades que han sido omisas. Hay soluciones, no tan caras ni corruptas.

El gobierno de Miguel Márquez no atendió a reuniones con Conagua y Jalisco, dijo.

“No tienen vergüenza de estar organizando para culpar otra vez al Gobierno Federal. No es correcto responsabilizar al Gobierno Federal cuando en los últimos 15 años no han hecho absolutamente nada desde el Gobierno del Estado y el Municipio”, indicó.

Agregó que confía en que la presidenta electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, asuma un papel más activo y tenga la capacidad de diálogo que no tuvo Héctor López Santillana.

Defienden al Presidente

El dirigente estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, señaló que la actitud que asume el Gobierno de Guanajuato por la decisión del Presidente es distractora.

“Acostumbran las cortinas de humo para distraer, mentir, echar culpas. No tienen razón. Es desviar la atención del flagelo de la inseguridad y de la violencia”, dijo.

LEE ADEMÁS: Amenaza Diego Sinhue con no dar agua al lago de Chapala.

El diputado federal irapuatense, Miguel Ángel Chico Herrera, pidió creer en AMLO, quien tomó una decisión difícil pero necesaria para resolver un problema de años.

“De ninguna manera el interés del Presidente es dejar sin agua a León, gobierna para todos. Creo en la palabra del Presidente de que se buscará una solución. Es un tema complejo. Aquí estamos para defender con argumentos su postura”, anotó.

El diputado local leonés, Enrique Alba, llamó a buscar soluciones y no culpables.

“Me sumo y respaldo la decisión honesta, valiente y de cara no sólo a la gente de Jalisco sino también de Guanajuato. No es posible que después de tantos sexenios no se tomara una decisión. Hasta los detractores reconocen el tomar definiciones”.

Y cuestionó “¿qué ha hecho Sapal?”. Refirió que incluso panistas como el diputado local Miguel Ángel Salim han cuestionado que se maneja con intereses de grupos empresariales, que hay corrupción y privilegios y no una visión social del agua.

Alistan campaña de información

Indicó que Morena realizará una campaña de información para explicar al pueblo las razones técnicas de esta decisión presidencial y el apoyo Federal que tiene León.

LEE ADEMÁS. Gantiza Héctor López agua para León por 15 años.

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos