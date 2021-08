León, Guanajuato.- El síndico leonés Christian Cruz Villegas pidió el cumplimiento de los decretos federales en los que se establece el derecho de León a gozar del agua de la presa El Zapotillo.

Esto tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se dará agua a León de la presa El Zapotillo.

El síndico Christian Cruz pidió que se cumpla el decreto de 1995 en el que se designó un volumen anual de 119 millones 837 mil metros cúbicos de las aguas nacionales superficiales del Río Verde a Guanajuato.

También llamó a cumplir otro decreto de 2015 y una resolución técnica de la Conagua donde se ratifica lo establecido en dicho decreto.

“Y esto no es una ocurrencia, son estudios técnicos que vienen desde 1985. Simplemente estamos exigiendo el cumplimiento del documento.

“No estamos pidiendo otra cosa que no sea el derecho al agua, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Que nos permita seguir siendo una de las principales economías. Y el llamado es a que no nos quite el agua a León, porque se nos está quitando el agua a los leoneses”, expresó.

Se le preguntó al síndico sobre qué acciones legales realizá la Presidencia Municipal de León para hacer valer estos decretos.

Respondió que hasta ahora tienen derecho a acceder a esa agua, porque las declaraciones verbales del Presidente de la República no implican consecuencias jurídicas.

Hasta que haya una acción jurídica en este sentido, el Ayuntamiento de León podrá actuar de la misma forma.

Insisten en pedir audiencia con AMLO y la Conagua

Además, Antonio Guerrero Horta, líder del PAN, y Gilberto López Jiménez y Olimpia Zapata Padilla, regidores panistas en León, exigieron que el Presidente de la República y la Conagua den audiencia al Gobernador de Guanajuato para plantearles una alternativa de dotación de agua para León de la presa El Zapotillo.

“El Presidente abusó de su poder, es una decisión reprobable e irresponsable”, expresó Guerrero Horta, y agregó que López Obrador evidenció su desprecio por Guanajuato.

León necesita el agua de este proyecto, es necesario dejar de extraer agua y dotar a la población de aguas superficiales.

Urgió a una reunión en la que participen López Obrador, el Gobernador de Guanajuato y las autoridades de la Conagua.

“Confiamos en que se encontrarán los elementos jurídicos y técnicos. Reiteramos que toda la población de León cuenta y contará con el apoyo del PAN ante este y otros retos”.

El regidor Gilberto López Jiménez agregó: “No pueden pensar en que se deje de garantizar el derecho humano al agua. Hacemos un llamado a la Conagua para que en la medida de lo posible puedan garantizar ese derecho de audiencia y llegar a un acuerdo”.

Refirió que en lo que va de esta administración, Sapal tiene más de 300 pozos en la ciudad.

La regidora Olimpia Zapata añadió: “No es posible que se deje sin este producto de consumo humano. “No están solos, seguiremos dando la lucha”.

Apoyó la solicitud de la audiencia del Gobernador con Conagua para que se les explique esta decisión de López Obrador del sábado de no dar agua a León para no inundar los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Y tengan la seguridad que en León no vamos a permitir que se nos deje sin agua. Hemos hecho nuestra parte. Ahora le toca al gobierno federal que nos dé una explicación.

