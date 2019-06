Zapotillo podría frenarse a falta de voluntad del Gobierno Federal: empresarios

León.- Es un paso hacia adelante el pacto entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para impulsar el proyecto que abastecerá de agua a León, Guadalajara y Los Altos; sin embargo sin voluntad del Gobierno Federal el proyecto de la presa El Zapotillo no podría concretarse.

Así lo consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, luego de que este sábado los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinhue Rodríguez y Enrique Alfaro Ramírez, firmaron un “Acuerdo de Entendimiento para el Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde” en Lagos de Moreno, Jalisco.

“La condición que puso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que este proyecto volviera a caminar fue que hubiera un acuerdo entre las partes porque los dos gobiernos estaban en conflicto y pues creo que este pacto viene a cumplir con ese requisito. Pero, debemos de ser muy conscientes de que este proyecto no se va a materializar si el Gobierno Federal no pone de su parte”, declaró.

Referente a los tres términos bajo los cuales se firmó dicho acuerdo para que el Gobierno Federal realice estudios, proyectos y obras de infraestructura para el acueducto El Zapotillo, el líder empresarial señaló que el Gobierno del Estado dio a conocer estos términos de forma muy general sin entrar en detalles de cómo quedará distribuida el agua.

No obstante, dijo confiar en que los convenios adicionales tendrán que irse dando de forma paulatina ya que lo más importante era mandar la señal de que por encima de las diferencias políticas está la necesidad de de poder concluir este proyecto que beneficiará las ciudades de Guanajuato, Jalisco y León.

Si no hay la voluntad y la aportación de los recursos del Gobierno Federal es un hecho que no se podría concluir porque son muchos millones de pesos los que se requieren y que los gobiernos estatales no tienen en sus presupuestos”, concluyó.