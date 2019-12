Zooleón apoya educación

Con el fin de que su personal presente cero rezago educativo, el Consejo Directivo del Zoológico de León firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) a través del cual ofrece clases de primaria y secundaria que en enero abrirá a la comunidad.

María Ramírez, gerente de mercadotecnia de Zooleón, comentó que cuando se informó la oportunidad que tendrían de retomar sus estudios básicos, muchos de los colaboradores quisieron aprovechar la oportunidad.

“El proyecto arrancó con 20 personas y con una evaluación en la que gratamente tuvimos un logro inmediato, pues tres colaboradores recibieron certificado: uno de secundaria y dos de primaria; otros empezaron su proceso desde abajo”.

Añadió que este tipo de proyectos ya se había trabajado pero el nuevo consejo, que está casado con el tema de educar para mejorar, ya está viendo la posibilidad de que los estudios no solo sean del nivel básico sino medio superior con la preparatoria y superior para quien quiera estudiar una Licenciatura.

“Los logros obtenidos están impulsando a buscar más alianzas con instituciones educativas como la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) para quien quiera seguir estudiando su preparatoria y brincar a un paso profesional con una licenciatura e incluso con estudios de posgrado”.

Destacó que para el zoológico los estudios son una prestación más para los colaboradores a quienes se les permite estudiar en horarios laborales por lo que están muy entusiasmados ya que no les cuesta nada pues se les dota de útiles como bolígrafos, libros, libretas e incluso se les pagan sus exámenes.

También destacó que el zoológico platicó con el INAEBA para abrir sus puertas a gente de las comunidades circundantes del parque para poner a su disposición las instalaciones y materiales para quien quiera seguir estudiando.

“Estamos abiertos a abrir los grupos necesarios para cubrir la mayor parte de las necesidades de la gente en cuanto a horarios y días, ya se está recabando información de los interesados para armar grupos e iniciar clases en enero. La idea es a lo largo del año captar más gente y generar más grupos para lograr una superación educativa”.

Los interesados pueden pedir informes en el departamento educativo del Zoológico de León al teléfono 210-2122 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribir un correo electrónico diciendo que están interesados a educacion@zooleon.org.mx.

“Estamos esperando la respuesta de la gente y dependiendo de la misma INAEBA está con las posibilidades e intenciones de asignar más colaboradores e instructores educativos, esperamos que la gente venga, que se anime y pruebe, estoy segura que se verán motivados como nuestros compañeros en donde tenemos desde personas jóvenes hasta personas adultas comprometidas con superarse porque saben que nunca es tarde para hacerlo”.

“Estoy aprovechando el beneficio que nos da el parque para superarnos y agradezco el apoyo de poder hacerlo en el horario de trabajo pues para mí estudiar por fuera es complicado. Estudié algo de chico pero por falta de recursos lo dejé pero aquí ya pude terminar mi primaria y ahora voy en secundaria, eso me permitirá superarme para ayudar más a mi familia, a mis hijos”.

Gustavo Hernández Ramírez

Área de mantenimiento

24 años en Zooleón

“Entré a estudiar en septiembre, solo sabía poner mi nombre y ahora me he sentido agusto porque los maestros nos explican cosas que no sabía, ahí la llevo poco a poco, haciendo lo posible para salir adelante, agradezco la oportunidad que nos brinda el Zoológico”.