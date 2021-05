León, Guanajuato.- En el Zoológico de León (ZooLeón) existen varias especies de animales que ya tienen varios años de vida y por lo tanto tienen cuidados especiales, sin embargo ¿Qué pasa cuando fallecen? aquí te explicamos todos los detalles sobre estos animales y su último adiós.

Mara y David son el par de elefantes que habitan en el Zoológico de León, ambos ya pertenecen al grupo de animales más veteranos del parque con 45 años de edad.

La pareja de elefantes tiene una revisión general cada seis meses, Al Día/AM pudo observar a detalle este procedimiento.

Con todas las medidas de seguridad, ingresan cerca de 5 personas al área donde están Mara y David, pero los separa una reja como precaución.

A base de palabras, se les pide que se acomoden de cierta forma para ser revisados pues pesan cerca de cuatro toneladas.

Un especialista revisa todas las partes de su cuerpo e ingresa diferentes soluciones para verificar que su salud sea buena.

Obedientes, los elefantes levantan las patas y hasta enseñan los dientes para su revisión que dura aproximadamente 30 minutos.

Esta especie llega a vivir hasta 50 años y suelen bañarse en lodo para proteger su piel del sol.

Con un clima fresco y cuidados especializados, algunas especies que se encuentran en el zoológico ya alcanzaron la edad máxima según su especie, incluso hay quien ya la superó.

El médico veterinario Jesús Barroso, mostró a Al Día/AM las especies más antiguas en el parque ya sea por su tiempo de estancia o por la edad que han alcanzado.

Hace unos meses, cuando el parque reabrió sus puertas por la pandemia, el personal optó por colocar un letrero en el espacio donde habita el Cebú enano, ya que uno de ellos a simple vista se ve más delgado que los demás.

El médico explicó que uno de los cebú ya tiene 22 años de edad, de los cuales ha estado 18 años en el parque, la edad máxima de esta especie es de dos décadas.

Quisimos poner este letrero donde explica que debido a su edad, su cuerpo ya no admite ciertos nutrientes y por eso es más delgado, no es porque no se le cuide", explicó Barroso.