Advierten familiares de personas desaparecidas seguirá plantón en el Teatro Juárez

Guanajuato capital.- Familias de personas desaparecidas integradas en los colectivos “Sembrando comunidad” y “A tu encuentro” advirtieron que seguirán en el plantón en el Teatro Juárez mientras el Gobierno del Estado no ofrezca claridad en los acuerdos.

Los integrantes de los colectivos entregaron esta respuesta al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, después de la reunión realizada el domingo en el Centro de Convenciones, en la Capital.

En tres puntos:

Consideramos que la respuesta que nos dio sobre ‘revisar a profundidad la designación, sin comprometerse a hacer cambios no es suficiente’. Como se lo manifestamos la designación no cumplió con criterios claros ni transparentes; además, no se tomó en cuenta la participación de la familias durante el proceso, ni se nos informó con fundamento su elección”, señalaron en la respuesta.