***GOZO AL POZO

Con bombo y platillo el 9 de marzo la Secretaría de Gobierno del Estado presumió en un comunicado la actuación de elementos estatales y federales para detener a una “peligrosa y violenta célula delictiva que operaba en León”, decían. Ahora resulta que ya salieron libres, pero nadie sale a explicar por qué todo se derrumbó.

*IMPUNIDAD

Se informó que operaban desde el 2014 aparentando sus integrantes un buen nivel socio-económico, y que se les relacionaba con homicidios por la aparente disputa por el mercado de la droga, privación ilegal de la libertad y extorsión. En el operativo de “inteligencia” les aseguraron armas largas y cortas, cartuchos y vehículos.

*EN SILENCIO

Lo que trascendió es que el fin de semana un juez federal resolvió liberarlos por inconsistencias en la detención y ordenó investigar un presunto abuso y tortura. La Fiscalía General del Estado dejó el caso a la Fiscalía de la República y no se sabe si presentó imputación por delitos del fuero común. Ambas fiscalías enmudecieron.

***DIÉSEL, CARO

En el reporte de ¿Quién es quién en los precios de la gasolina?, del 5 al 11 de marzo que presentó el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, en la mañanera de este lunes, una buena es que las estaciones de Guanajuato salieron del top 10 de más ganancia en regular y premium, y se mantienen cuatro entre las altas de diésel.

*CUATRO DE DIEZ

En tercer y cuarto sitio están estaciones de Salvatierra con precio al público de 22.28 pesos el litro y un margen de ganancia de 3.89 pesos en ambas. En el quinto una de Dolores Hidalgo (22.17 pesos) y en el octavo otra ubicada en Villagrán (21.99). Esos precios contrastan con los más bajos que están en Veracruz, desde 18.42 pesos el litro.

*SE PASAN DE ROSCA

Sheffield Padilla explicó que el precio de distribución de Pemex bajó porque así pasó con el precio internacional del petróleo, pero unos pocos no lo están reflejando al público.

Esperamos que ya lo reflejen y que no haya gasolineros pasados de rosca que se quieran quedar en la bolsa como margen con utilidad la diferencia en el petróleo”.

***SUERO ANTIALACRÁNICO

A pocas semanas de que inicie el periodo de las picaduras de alacrán, en donde municipios como León tienen una alta incidencia, es un hecho que la Secretaría de Salud no entregará suero antialacránico a la Cruz Roja Guanajuato.

*ESPERA

El delegado Guillermo Franco todavía tiene confianza.

No es definitivo, estamos en el proceso de trámite con el Gobierno del Estado y esperando una respuesta”, dice.

Y es que, si bien no es su función, la tradición en León ha sido que ahí lo aplican. Alrededor de tres mil personas atendían por año, principalmente de abril a octubre.

*NI SE ILUSIONEN

La realidad es que la SSG ya no donará a nadie ese suero. El motivo es que una auditoría federal les observó que si el medicamento se donaba sin ningún costo no se justificaba una cuota obligatoria de recuperación, y recomendó ya no hacerlo.

*EN HOSPITALES

El suero antialacránico seguirá estando disponible en todos sus hospitales de manera gratuita, pero no en Cruz Roja, a menos que la institución obtenga donaciones por otra vía o adquiera directamente el antídoto con los proveedores.