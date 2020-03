*** GUANAJUATO ROJO

Aunque Guanajuato cerró el primer bimestre con 810 víctimas de homicidio doloso, 28% más que el mismo periodo de 2019, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, expuso ayer en la ‘mañanera’ que el operativo en la entidad da resultados.

*** DURAZO, EL OPTIMISTA

Lo que no explicó es cuáles son esos ‘logros’ para la Federación. Acepta que hay mucho por hacer, sobre todo en Irapuato, Celaya y Salamanca. Indicó que en tasa Guanajuato es segundo, en realidad es tercero, detrás de Colima y Baja California.

*** TRAGEDIA DIARIA

Febrero, aunque con muchas menos víctimas que el histórico enero, fue peor que cualquier mes del 2019; ataques masivos, policías, mujeres y menores, asesinados. Diego Sinhue, firme, sale a tranquilizar por el coronavirus. ¿Cuándo por la violencia?

***ARTURO VS. ANTARES

Un mensaje en la tribuna del Senado por la morenista de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, al descalificar a quienes proponen la implementación de estímulos fiscales por el impacto del COVID-19, prendió la mecha del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos.

*NI SE ATREVAN

Antares exclamó:

...Bajó el precio del petróleo, hay que bajarle al IVA, no hay que cobrar el ISR, hay que bajar prediales, que no paguen la luz y no paguen el agua, ¡ah! pero eso sí, que el gobierno dé y dé, por favor. Tenemos que ser realistas”