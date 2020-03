***NADA CLARO

El presidente Andrés López Obrador dice que el operativo en Juventino Rosas no tenía la intención de capturar a “El Marro”. El Gobernador mejor no dijo nada. No queda claro qué causó virulenta reacción con los bloqueos carreteros.

***¿Y LOS AGRESORES?

La versión es que agentes de Investigación Criminal fueron agredidos al localizar una camioneta robada. Los agresores fueron lesionados, pero no detenidos. A los que sí atraparon es a cuatro menores que intentaban otro bloqueo.

***OTROS DATOS

AMLO declaró en ‘la mañanera’ que los homicidios en Guanajuato están bajando desde que intervinieron. El lunes pasado hubo 20 asesinatos y el nivel de violencia está a todo lo que da. Trae otros datos.

***HANNOVER, AHORITA NO

El gobernador Diego Rodríguez confirmó que, a causa del coronavirus, la Feria Hannover Messe, en Alemania, prevista del 20 al 24 de abril, se reprogramó para el 13 al 17 de julio, y con ello su visita al stand que habría de la Alianza Centro-Bajío. Ya veremos qué pasa con las giras que tiene a Singapur y Japón próximamente.

*LAS HISTORIAS

Ante la comunidad maquiladora de exportación Diego aprovechó para defender el formato de su II Informe. Les dijo que una parte del cerebro registra datos pero otra las emociones, y recordó el programa Solidaridad y el spot cuando don Beto dice que no está llorando, que le entró una basurita, todo porque ya tienen carretera.

*EL OPTIMISTA

Dice que hay quienes siempre ven lo malo, pero él es un “optimista crónico”. Le diremos que el entusiasmo es vital para gobernar, pero siempre, los pies en la tierra.

***INFORMACIÓN

Dice mucho que mientras se realizaban los bloqueos carreteros en diferentes puntos de los accesos a la ciudad de Celaya, ni los propios miembros del Ayuntamiento tuvieran información de lo que estaba ocurriendo y todos debieron de enterarse a través de los medios de comunicación de lo poco que se supo del famoso operativo.

*ESCAPE

Con la crisis a tope por la violencia, la alcaldesa Elvira Paniagua prefirió no tener ningún contacto con medios de comunicación y prefirió no invitarlos, otra vez, a sus eventos, en esta ocasión a su gira de supervisión de obras en comunidades.

*MISMO DISCURSO

Lo que no esperaba era que se filtrara que su presencia estaba confirmada y en entrevista con algunos reporteros repitió el discurso de las últimas semanas de que no le gusta la situación que atraviesa Celaya y que confía en que mejore todo.

***ALERTAS

Los bloqueos incendiarios en Celaya y sus alrededores pusieron en alerta al Gobierno de Irapuato, que extendió sus operativos y turnos para estar alertas.

*COORDINACIÓN

El alcalde Ricardo Ortiz reconoce que ahora sí tienen mejor coordinación con la Guardia Nacional, cuyos elementos estuvieron al pie del cañón durante este día, que nuevamente demuestra que no es un estado seguro como panistas pregonan.

*¿PASADO?

Y es precisamente Sophia Huett López quien queda mal parada, pues hace poco más de dos semanas, en su visita a Irapuato, presumió que uno de los aciertos de la estrategia Golpe de Timón era que los bloqueos carreteros eran cosa del pasado.

***ALMA Y EL GPS

La dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, se fue de espaldas ayer cuando al llevar al taller el carro propiedad del partido, le dijeron que tiene un GP oculto abajo del volante. La sorpresa es que a ella nunca le dijeron que tenía esa tecnología que la ‘cuida’.

No sabemos de dónde venga esto, es una violación a mis derechos”, dijo.

*NI ENTERADA

Si es por seguridad personal qué bueno que tiene ese dispositivo, pero, lamentó, al tomar las riendas del partido (en septiembre del 2018) nunca le avisaron, así que nadie de su familia y/o cercanos tenía el conocimiento por si era necesario. Es un auto Aveo 2012 que se adquirió en la anterior dirigencia con Ernesto Prieto, indicó.

*SOSPECHOSISMO

Como andan las grillas en Morena por el control de la dirigencia pues el sospechosismo está a todo lo que da. Por lo pronto se lo desconectaron y hoy regresará al taller mecánico para que de plano le quiten el dispositivo.