***NO NEWS

A Guanajuato la Federación no le dice que no, pero tampoco que sí, a sus dos principales peticiones de infraestructura carretera: la modernización de la vía Silao-San Felipe y la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende.

***OBRAS CLAVES

Para la vía San Felipe tienen la velita encendida por presupuesto federal, mientras que en la autopista a San Miguel de Allende el Estado ni siquiera pide recurso, únicamente que le cedan el derecho de vía y la concesión, ellos la hacen.

***LA VISITA

El secretario de Infraestructura, Tarcisio Rodríguez, dice que esperan la visita (canceló el 10 de enero) del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

***ATARJEA, VA

La mayor (o única) certeza de una obra importante con recurso federal es el acceso a la cabecera municipal de Atarjea. Fue otra petición del gobernador Diego Sinhue, pero además se trata de una promesa de viva voz del Presidente de la República.

*A LA ESPERA

La ampliación de la Silao-San Felipe y la anunciada (hace una década) autopista a San Miguel son dos proyectos puestos desde diciembre de 2018 en la mesa del Presidente y recordados en cada una de sus visitas, pero en ninguna López Obrador se ha comprometido con esos y otros proyectos de obras.

*EL PLAN B

Para la Silao-San Felipe, vía fundamental para la logística al norte del País, el Estado ya apartó 450 millones de pesos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pero el proyecto total tiene un costo sobre los mil 700 millones, así que pronto, si la Federación no dice nada, tendrán que echar a andar un plan b para cumplir la promesa sexenal.

*LA ESPERANZA

El secretario Tarcisio confía en que pronto la SCT le ceda la concesión para la autopista, pero ya tardaron. Mantiene el optimismo y evita cualquier reclamo a la Federación:

Estamos en comunicación, en reuniones, se ha entregado más información técnica, asumimos que hay la disposición de hacer los anuncios”, dice.

***OBRAS LEÓN

Con el Impuesto Sobre Nómina hay recursos etiquetados desde el año pasado para ejecutar tres obras en León: el puente elevado Morelos-Téllez Cruces (que ayer se abrió el cuerpo sur), el Hospital de Traumatología (en las antiguas instalaciones del HGR) y la modernización del entronque de la carretera federal 45 con Comanjilla.

*COMANJILLA, SIGUE

De la obra en Comanjilla el proyecto ejecutivo está casi listo y la obra, adelantó el Secretario de Infraestructura, debe empezar el segundo semestre de este año. En el caso del Hospital de Trauma está por concluirse el diagnóstico del estado del edificio y luego debe hacerse el proyecto de intervención, lo que llevará otro rato.

***LOS VOLANTES

El tema de los volantes que reparte la senadora Antares Vázquez para informar que Guanajuato no se sumó al nuevo Insabi y que le reporten si no les cumplen con el servicio gratuito, fue retomado en el Senado por Alejandra “La Wera” Reynoso, quien acusó que entran a las clínicas uniformados de Morena, y eso es corrupción.

*WERA VS. ANTARES

La panista anunció que presentarán denuncia para que se investigue el uso de recursos públicos en acciones partidistas, porque eso supone un delito. La morenista Antares Vázquez le agradeció por difundir sus actividades de gestión y cuestionó que aquí se tenga el mejor sistema de salud: “¿de qué Guanajuato hablan?”.

***ERNESTO, LOTERÍA

Había estado muy guardadito, pero ayer apareció en “la mañanera” el director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, para anunciar el gran sorteo especial del 15 de septiembre equivalente al valor del avión presidencial. El salmantino recibió de AMLO los 500 pesos del primero de los 6 millones de cachitos.

***REBAJAS

Los recolectores de basura independientes en Irapuato no quieren dar su brazo a torcer, siguen pidiendo que se les baje el costo para depositar su basura, y se dicen dispuestos a acatar las solicitudes que hace el Gobierno para que puedan trabajar.

*RECHAZO

Una vez más, fueron desairados por el secretario del Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, que tras la manifestación del pasado viernes les prometió revisar su propuesta, pero no los atendió, pues lo mandaron a León a la firma de Gobierno del Estado con los municipios, correspondiente a la inversión de Impulso Social.