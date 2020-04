*** COMO MUESTRA

En una semana los casos confirmados de Covid-19 en León pasaron de 30 a 31, reportó la Secretaría de Salud. Y no es que no haya más casos, por el número de pruebas aplicadas, no se detectaron.

*** VIGILANCIA CENTINELA

La autoridad sanitaria explica que se trata de una vigilancia centinela, es decir, aplicar un muestreo, puesto que es imposible (la mayoría es asintomático) detectar a todos los contagiados. Por eso lo imperativo del aislamiento social.

*** POR MÁS PRUEBAS

En lo que todos coinciden es que es mejor aplicar más pruebas. El Laboratorio Estatal de Salud Pública está a tope, pero no es suficiente. Jalisco optará por importar pruebas rápidas, Guanajuato debe apurar qué más puede hacer.

***MORENA, LÍOS

En Morena Guanajuato las broncas por el control de poder no terminan. Esta vez el grupo afín al diputado local Ernesto Prieto, le asestó un revés a la dirigencia de Alma Alcaraz con la resolución que emitió este 7 de abril la Comisión Nacional de Honor y Justicia invalidando el aval para la compra de la casa de Morena en León.

*SESIÓN INVÁLIDA

El tesorero del Comité Estatal, Ricardo Bazán, presentó el recurso y le dieron la razón en declarar inválida la convocatoria a la sesión del Comité Estatal de Morena del 8 de diciembre 2019 y los acuerdos tomados, uno de ellos fue avalar la adquisición del Salón Victoria, en el Centro de León, para ser la sede estatal.

*NO SE APURA

Alma argumenta que el acta no invalida el acto, es decir, que la compra no la firmó el Comité Estatal sino la entonces presidenta nacional, Yeidckol Polevnsky. Que igual en otras entidades compraron inmuebles sin el acuerdo de su Comité Estatal, que sólo era una formalidad que quisieron cumplir por transparencia.

*LA COMPRA

El inmueble costó $14 millones (10 mdp aportados por Morena Guanajuato y 2 mdp por el Comité Nacional) y se dio un anticipo de $2.8 millones. En enero Alma dijo que en febrero estaría Yeidckol para inaugurarlo, ya no alcanzó.

*NO LES CUMPLEN

Le dijeron adiós y en su lugar llegó Alfonso Ramírez, el asunto es que dicha compra no se ha finiquitado aunque los particulares tienen un contrato de compra-venta firmado con Morena que en cualquier momento pueden hacer valer por la vía civil.

*EL GUARDADITO

Eso además de que Morena Guanajuato tiene alrededor de 10 millones de pesos de prerrogativas del 2019 en el ‘cochinito’ precisamente para esa compra. El bando de Prieto teme que ese recurso lo reclame el INE, mientras que Alma no ve problema que el CEN de Morena avise al órgano electoral que está comprometido. Un relajo.

***LA SOLICITUD

Los grupos “A tu encuentro”, “Sembrando Comunidad”, “Justicia y Esperanza”, de familiares de desaparecidos y víctimas de homicidio y feminicidio, presentaron el lunes 6 de abril (aunque por asueto se los sellaron de recibido el 13 de abril) una solicitud de apoyo al Gobernador para sortear la crisis.

*DE 200 FAMILIAS

La petición de estos grupos que representan a unas 200 familias, con quienes Diego se reunió en enero pasado, es el de que cada familia reciba un apoyo de $5,000 mensuales durante cuatro meses (abril a julio) ante la falta de ingresos.

*MÁS INTEGRANTES

Del fondo de 10 millones de pesos que Diego anunció en aquella reunión reconocen que algunas familias han recibido apoyos alimentarios y en salud. No obstante de esa cita a la fecha el número de integrantes se ha duplicado.

***MEDIDAS FRESERAS

Las medidas contra el Covid-19 se fortalecen en Irapuato, ahora con el cierre temporal de estacionamientos, la extensión de horario laboral de policías y la visita a comunidades para evitar aglomeración de personas, sobre todo en Semana Santa.

*ENFRENTAMIENTO

Las medidas tomadas con los comerciantes de la nave Polo 2 del Mercado Hidalgo provocaron esta semana un encontronazo con elementos de Policía Municipal que cerraron todos los accesos a esta zona, como forma de evitar aglomeraciones. La queja es entonces para que los dejan vender si los consumidores no pueden llegar.