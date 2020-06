***COVID-19, DESATADO

Los 224 casos y 17 defunciones confirmados ayer, prenden focos de alarma. Con más de 917 activos somos quinto lugar nacional.

MANO DURA

La Red de Municipios por la Salud, que coordina la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, sesionó de forma extraordinaria. El secretario de Salud, Daniel Díaz, les pidió que hagan respetar las medidas de distanciamiento social.

PREOCUPADOS

La jefa de Epidemiología, Fátima Melchor, manifestó preocupación porque la reanudación de actividades no sea controlada. Lo que no quedó claro es ¿qué van a corregir el Estado y los Municipios para que la crisis sanitaria no empeore (todavía más)?

***CIERRE DE FILAS

El jefe nacional del PAN, Marko Cortés, convocó ayer a una encerrona virtual con liderazgos del partido en Guanajuato, se trató de un acercamiento para cerrar filas rumbo al 2021 y comenzar a trabajar en una estrategia para mantener los triunfos. Pasaron lista el gobernador Diego Sinhue y el jefe estatal azul Román Cifuentes.

*LOS PRESENTES

Entre otros participaron: la senadora Alejandra “La Wera” Reynoso; los diputados federales, Juan Carlos Romero y Pilar Ortega; los diputados locales Jesús Oviedo, Miguel Salim, Cristina Márquez, Rolando Alcántar; los alcaldes Ariel Corona (Cortazar) y Juan José García (Pénjamo); el síndico leonés, Christian Cruz, etc.

*LAS COALICIONES

También hablaron de la reforma de estatutos y de la política de coaliciones con otros partidos en los distritos federales, como mínimo en 75 de los 300. En el caso de Guanajuato, si los números les dan para aspirar a ganar solos, pues irán solos.

*MEJOR SOLOS

Hay que recordar que en la coalición del 2018 cedieron dos candidaturas al PRD (uno ya se fue a Morena y otra al Partido Verde Ecologista de México) y una a Movimiento Ciudadano. Fue imposición nacional, aun cuando pudieron solos arrasar en los 15 distritos.

***LOS INMUEBLES

Ahora se traen un lío en Morena nacional por la compra de inmuebles que se hicieran en la gestión de Yeidckol Polevnsky. La dirigencia de Alfonso Ramírez anunció que auditará ese gasto, y en el paquete va la nueva sede en León.

*EN BONANZA

Recordará usted que a finales de año la dirigente estatal, Alma Alcaraz, cercana a Yeidckol, anunció que, con el apoyo del Comité Nacional, habrían de adquirir una casa propia para ser la sede del Comité Estatal, aprovechando que había recursos.

*CASA EN LEÓN

Así que firmaron un contrato de compra-venta y dieron un anticipo de 2.8 millones de pesos para adquirir el Salón Gran Victoria, en el corazón de la ciudad de León. La adquisición se pactó a un costo de 14 millones que no han terminado de liquidar.

*SIN DEFINICIÓN

Alma no tiene una respuesta de Alfonso y no hay definición si terminarán por comprarlo o de plano desisten, aunque eso implique perder el anticipo y una multa.

***JÓVENES ANTICORRUPCIÓN

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que comanda Fernando Revilla, realizó ayer un foro virtual con millennials. Lo sorprendieron en un inicio jóvenes que no se agregaron para participar de la discusión, sino para boicotear, interrumpiendo e insultando. Hasta que los echaron.

*EL OBSERVATORIO

Lo positivo fue que se cumplió con buena asistencia e interés para darle forma al proyecto de creación de un Observatorio Ciudadano Juvenil frente a la corrupción. Hay muchos jóvenes con entusiasmo e ideas que pueden aportar a este trabajo.

***EL PRÉSTAMO

El senador Erandi Bermúdez cuestionó a López Obrador ‘neoliberal’ por traicionar al AMLO en campaña y adquirir un préstamo de mil millones con el Banco Mundial. Le preguntó para qué se aplicará y le recuerda está prohibido mentir y traicionar.