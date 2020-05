*** COVID-19 Y TRANSPARENCIA

El reporte de Transparencia Mexicana de que Guanajuato no está entre los cinco estados que tienen disponibles los datos de compras para atender la emergencia sanitaria, es fácil de resolver.

*** A LA MANO

Las facturas de la Secretaría de Salud están a la mano gracias a los buenos oficios de los jefes Daniel Díaz y Fernando Reynoso. Falta que Transparencia se ponga las pilas y suba la información.

*** PROACTIVOS

El Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción también pide transparencia. A su presidente Fernando Revilla no le gustó nadita la respuesta del Gobierno de que no hace falta exhibir compras.

*** MÁS VALE

Lástima, el Gobierno pierde la oportunidad de presumir que en materia de Salud tenemos a los mejores administradores de recursos de México.

***CALZADO Y VESTIDO

Desde el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se ganó una porra de zapateros y textileros guanajuatenses.

*EXHORTO

Monreal exhortó a la secretarías de Salud y de Hacienda a que incluyan las industrias del vestido y del calzado, y a las pequeñas textileras, en la fabricación de insumos médico hospitalarios. Ya lo veremos...

***APARICIÓN

El jefe del PAN Estatal, Román Cifuentes, empujado por los diputados federales de León, Éctor Jaime Ramírez y Jorge Espadas, acusó a la Federación de ir pasos atrás en la atención de la emergencia sanitaria.

*SIN PLANEACIÓN

Como ejemplo criticaron que se presuma con bombo y platillo, hasta ahora, el acondicionamiento del Autódromo Hermanos Rodríguez como centro de atención. Otra muestra del atraso en las medidas es la cantidad de personal de salud contaminado en México, que es inmensamente superior que en otros países.

*DURO Y DIRECTO

Éctor sentenció:

Los muertos son responsabilidad absoluta de la Federación. Ellos no trajeron el coronavirus, pero no se prepararon y todavía no están preparados”.