*** CRÉDITO

Los constructores guanajuatenses seguro serán de los primeros que celebrarán la aprobación, hoy en el Congreso local, para que el Estado pueda solicitar un crédito por 5 mil 350 millones de pesos.

*MALA RACHA

En la reunión del martes con empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo escuchó la caída en los números de la industria de la construcción local.

*HELICÓPTEROS

Seguro otros que también celebrarán son los alcaldes de León, Héctor López Santillana, de Irapuato Ricardo Ortiz y de Celaya Elvira Paniagua, pues con ese dinero también se busca comprar tres helicópteros para reforzar el patrullaje.

***EN FEBRERO

Los integrantes de la Guardia Nacional en Guanajuato están en espera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les confirme su visita al terruño el próximo mes.

*SÍ VIENE

En la reunión del 14 de enero en el cuartel de Irapuato, los mandos de la Guardia Nacional informaron a los alcaldes que asistieron que ya sólo era cuestión de fechas, pero que al parecer el Presidente de la República ya estaba puesto para visitar Guanajuato.

*CORTE DE LISTÓN

El propósito de esta gira será la inauguración de las bases de la Guardia Nacional; si todo sigue igual como se planteó ese día, Andrés Manuel López Obrador podría visitar al menos dos municipios, aunque no se ha definido cuáles.

*AVANCES

El cuartel de la Guardia Nacional que se construyó en León es de los más avanzados, la semana pasada estaban en los últimos detalles de la instalación de servicios, pero en total son 18 bases que esta corporación nacional tiene en construcción en el estado.

***UNIVERSIDAD

En la Universidad de Guanajuato hubo cambios, el Consejo General Universitario designó a siete integrantes de la Junta Directiva, cuatro externos y tres internos; se trata de un cargo honorario que tendrán hasta el 2022.

*INTERNOS

Los nombramiento se dieron en sesión extraordinaria del Consejo General de la UG y se designó a la Mtra. Leticia Soto Franco, al Mtro. Luis Fernando Michel Barbosa, al Dr. Sergio Jacinto Alejo Alejo López y al Mtro. Enrique Navarro González como integrantes internos.

*EXTERNOS

Después en votación secreta los consejeros avalaron la designación del Dr. Luis González Placencia, la Dra. Julieta Morales Sánchez y el Mtro. Manuel Fermín Villar Rubio como miembros externos.

*IMPORTANCIA

La participación en este organismo es de relevancia para la UG, pues la Junta Directiva tiene entre sus principales funciones ser los encargados de elegir a los titulares de la rectoría general y las rectorías de los campus.

***SALMANTINOS

Los que ya no encuentran la salida son los ediles del Municipio de Salamanca, las irregularidades detectadas en la administración de Beatriz Hernández los traen en jaque, ya no saben qué hacer o con quién formar equipo.

*MAL NEGOCIO

Más de uno está arrepentido de asumir el cargo y aunque no lo dicen en público, sí lo comentan en privado, pues el cargo no resultó lo que esperaban, ya que desde el inicio la administración morenista aprobó el recorte de sueldos y hoy son tantos problemas que el cargo ya les dejó más pérdidas que ganancias.

***PRÉSTAMO

Las obras prioritarias a ejecutar con el recurso del préstamo de 5 mil millones de pesos solicitado por el Gobierno del Estado empiezan a definirse, el alcalde Ricardo Ortiz anuncia la sustitución de hasta cinco proyectos que quedarían pendientes para 2021.

*PA’ LUEGO

Una de las obras que no se ejecutará, por no ser de tanto beneficio social, es la quinta etapa de Solidaridad, tramo de la vialidad que presenta desniveles por la falla geológica, pero que al parecer no se compara con otros proyectos de obra más grandes.

***NEGATIVA

La mayoría panista de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Guanajuato se negó siquiera a atender la petición de la Alianza Ciudadana Celayense de revocar el mandato de la alcaldesa Elvira Paniagua ante la crisis de inseguridad que vive el municipio.

*RESPALDO

Dicha petición estaba respaldada por 8 mil 225 firmas y los diputados de Morena y del PVEM solicitaron por lo menos analizar a profundidad la propuesta y posteriormente una comisión de responsabilidades analizará la viabilidad de la misma, sin embargo, los panistas e incluso priistas respaldaron pero a la presidenta de Celaya.

*PRECEDENTE

Si bien es cierto que dicha propuesta no contaba con un respaldo legislativo para poder revocar el mandato de la alcaldesa celayense, lo cierto es que podría abrir la puerta para la creación de mecanismos para escuchar a la ciudadanía cuando no le guste el trabajo de su presidente municipal.