*** DEUDA ADICIONAL

La solicitud de endeudamiento adicional por $5 mil millones que planteó el Consejo Coordinador Empresarial de León para atenuar el impacto económico de la contigencia sanitaria tiene la venia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

*** HORA DE DEFINICIONES

Llama la atención que Diego aún no se pronuncie públicamente sobre el tema. Si va en serio la apuesta no tendrán que tardar en presentar la solicitud al Congreso y convencer de la necesidad de deuda, analizarlo pronto, y, de aprobarse, invertir ya.

*** AJEDREZ FINANCIERO

La ley impide endeudarse si no es para infraestructura. La salida sería tomar los recursos del Impuesto Sobre Nómina hoy aprobados para obras e invertirlos en los programas de empleo, y usar el crédito para reintegrarlo en los proyectos de obra.

***LO AUTORIZADO

Lo primero que tendría que hacer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para convencer de la urgencia de un nuevo endeudamiento es acelerar el ejercicio de lo que ya tiene autorizado por el Congreso del Estado desde el pasado 24 de enero, por cinco mil 350 millones de pesos.

*PRIMEROS MIL 500

La Secretaría de Finanzas, que comanda Héctor Salgado Banda, subastó y contrató un primer crédito de mil 500 millones, aunque es hora que todavía no puntualizan los proyectos en los que se invertirá porque, dicen, los están registrando en Hacienda.

*LO QUE FALTA

El resto de la deuda se subastaría en dos momentos más durante el año, pues era el planteamiento al menos hasta antes de la contigencia. Habrá que ver si la contratación se adelanta con el objetivo de ejercer más recursos en un menor plazo y de esa forma dar un empujón en serio a la golpeada industria de la construcción.

*LAS PRIORIDADES

Y conocer si las prioridades cambiaron para enfocarse en más pequeñas obras intensivas en lugar de mega proyectos que, si bien son claves para el desarrollo estatal (como autopistas y puentes), el beneficio es para menos manos.

*PLAN DE RESCATE

Otro tema fundamental para la confianza ciudadana será transparentar con la mayor claridad posible la aplicación de los 800 millones de pesos anunciados en el plan de impulso económico para el autoempleo y los créditos para las MiPyMES.

*‘CUELLOS DE BOTELLA’

Pero sobre todo garantizar que se ejerzan bien y lo más pronto posible. No tenemos un reporte de cómo van hasta hoy, pero sabemos que no muy avanzados. Quizá se tendría que revisar la capacidad operativa de organismos como Fondos Guanajuato para garantizar que no haya “cuellos de botella” y ahí nos atoremos.

***BLINDAR FRONTERAS

En un video-mensaje este fin de semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció medidas adicionales para contener los contagios de Covid-19, y una de ellas es la de

poner especial atención en la vigilancia de quienes entran de otros lados a nuestro estado, esas medidas serán reforzadas”.

Habrá que estar atentos.

*MÁS PRUEBAS

Y otra vez se lanzó contra el Gobierno Federal al anunciar que, ante la política de pruebas insuficientes, iniciarán con un programa masivo para detectar positivos por Covid-19.

Lo haremos porque hemos tumbado una a una las mentiras de quienes quisieron y quieren, con tecnicismos a modo, esconder la realidad”.

*DECISIONES

Cada vez más voces se suman a la necesidad de incrementar el número de pruebas y ya va siendo hora que el Gobierno de Guanajuato defina pronto qué harán.

***NECEDAD

En Celaya, en lugar de que afluencia de personas en las calles vaya a la baja, cada vez hay más gente y familias completas que no sólo salen a realizar actividades esenciales sino también a dar paseos con el riesgo que esto conlleva o jugar partidos de futbol.

*CRISIS

Dueños y encargados de negocios admiten lo anterior y aseguran que mientras no sea obligatorio cerrar no lo harán por más pobres que sean las ventas.

***LES VALE

Molesto el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz, aseguró que a los celayenses

les está valiendo un cacahuate”

la emergencia sanitaria, pero el Municipio “le echa la bolita” al Estado para endurecer las medidas. Parece que a ambas partes les vale y se está jugando con fuego.