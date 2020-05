*** EL ABORTO

El cronograma para analizar las iniciativas sobre interrupción legal del embarazo marca que hoy los legisladores tendrán una reunión virtual con funcionarios. Y mañana 26 se someterá el dictamen a aprobación en comisiones y luego al Pleno.

*** CARPETAZO El PAN

Sacará el tema de la ‘congeladora’ para que no haga más ruido y punto final. Dirán que escucharon los argumentos de las partes y decidieron. Lo cierto es que, legal o no legal, la práctica del aborto ahí está y no pueden voltear hacia otro lado.

*** EL DEBATE

A la discusión virtual el fin de semana se sumaron para dejar la ley como está la senadora panista Alejandra “La Wera” Reynoso y el diputado azul Éctor Jaime Ramírez. A favor de maternidades libres y voluntarias se pronunció Malú Mícher, de Morena.

*** NO ES NUEVO

Eso que dijo el presidente López Obrador de medir el bienestar no es mala idea, tampoco nueva, comenta el economista leonés Lalo Sojo, ex Presidente del INEGI.

* MÁS QUE EL PIB

En febrero 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy encargó cómo medir el progreso social más allá del PIB (Producto Interno Bruto). Sin que eso signifique, claro está, que el PIB deje de tener un valor en la fortaleza económica nacional.

* YA SE HACE

Sojo le recomienda a AMLO no partir de cero y echar un vistazo a ese Informe. Con ese trabajo y aportaciones de la OCDE y la ONU, el INEGI fue de los primeros del mundo en incorporar indicadores para medir el bienestar subjetivo por el 2012.

* VAYA EN SERIO

El Presidente del IPLANEG (Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato) escribió en tuiter:

Ojalá que el Presidente se tome en serio este asunto, porque implicaría que le va a regresar al INEGI el presupuesto que le recortó”.

* NI TAN PERDIDO

Los autores del reporte francés, dice el leonés, dan más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y las riquezas, así que Alfonso Ramírez, líder de Morena,

no andaba tan perdido, el problema es la forma de presentar la idea”.

*** PAN Y MORENA

Así como se planteó, la Asociación de Gobernadores del PAN rechazó la propuesta del líder de Morena de que el INEGI revise el patrimonio de los mexicanos.

MODERARSE

No generemos una tercera emergencia: la social. Es tiempo de moderación, no polarización. Para distribuir la riqueza hay que generarla”

, publicaron en redes.

*** AHOGADOS

Los comerciantes en Celaya están agobiados por la falta de actividad y ventas. Este fin de semana, comercios del Centro y de los mercados, justificándose en un presunto acuerdo con autoridades, reabrieron sus puertas.

* RECUPERACIÓN

Los comerciantes dijeron que les habían autorizado abrir sólo durante el fin de semana para poderse recuperar económicamente, aunque las autoridades luego negaron que hayan expedido dicho permiso.

*** ARRANCAN

La reactivación de empresas del sector automotriz ya es palpable, en Irapuato empresas como Toyoda Gosei ya dieron luz verde a sus trabajadores para iniciar producción controlada.

* CALIENTAN

Otra empresa que podría iniciar operaciones es la planta de transmisiones de Ford en Irapuato, donde se ha mencionado que probablemente durante la semana regrese una parte de empleados a laborar.

* ESPERAN

Empresas como Schaeffler México, NHK Spring, y muchas otras instaladas en Castro del Río, se siguen preparando para regresar a producción el 1 de junio. Lo mismo que la armadora de Mazda, en Salamanca.