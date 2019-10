*** ESTADIO, TENSA CALMA

Ya corrieron dos días hábiles de los seis que la Juez de Distrito dictó para entregar el Estadio León al Club Social y Deportivo León, A.C. y nadie sabe todavía el día y la hora de la entrega.

*** LA NEGOCIACIÓN

Tampoco hay ningún acercamiento entre autoridades y particulares para negociar las condiciones del arrendamiento para que la Fiera siga jugando. Eso se dará luego de la entrega y será el gobernador Diego Sinhue Rodríguez quien intervenga.

*** NUEVO ESTADIO

Lo que sí ya uuuurge es que arranque la obra de la nueva casa del León (hace 13 meses se anunció el proyecto). La esperanza era que iniciara en el verano, luego que en fin de año y ahora que en 2020, pero, bien a bien, no hay fecha concreta.

*** MORENA, DIRIGENCIA

Si no hay cambios de última hora (que nunca se sabe con Morena) la Asamblea Estatal para elegir a la nueva dirigencia estatal está firme para el 10 de noviembre. Los 140 consejeros electos en las asambleas distritales del domingo 13 de octubre habrán de votar y todo apunta a dos opciones: Magaly Segoviano y Alma Alcaraz.

* PRIETO, SUSPENDIDO

En ese marco de la disputa por el control del partido se anunció la suspensión por tres años de derechos partidarios del exdirigente y diputado local, Ernesto Prieto Gallardo, derivado de una queja que desde antes de la elección de 2018 presentó la michoacana Talía Vázquez (hermana de la senadora Antares).

* DOS PROCESOS

La queja fue por el episodio de la falsificación de la firma del regidor de Guanajuato, Óscar Aguayo (sancionado con amonestación privada) para bajarlo del segundo lugar de la lista, que luego impugnó y logró revertir. Además carga otra sanción de seis meses por violencia política en contra de Rafaela Fuentes, secretaria de Organización de Morena, quien lo acusó de no darle ni los buenos días.

* PRIETO, AMOROSO

Ernesto, ya con la notificación de la sanción de tres años en la mano, se llenó de amor y subió a redes sociales un hilo de mensajes en el que convoca a la senadora Antares y la dirigente estatal, Alma Alcaraz, “con la mano franca extendida”, dice, “a un diálogo respetuoso para resolver diferencias y trabajar juntos por el partido”.

* LO IGNORAN

Ni en Twitter ni en privado ha tenido respuesta. Todo indica que no piensan sentarse a platicar con él porque no le creen que los acuerdos se cumplan. Del otro bando lo ven como un intento porque los números para imponer a su candidata (Magaly) no le dan, además de buscar revertir las sanciones que sí le pesan.

*** CONSEJO PAN

Con la compañía del gobernador Diego Sinhue Rodríguez el PAN instaló el jueves su Consejo Estatal que integran 111 personas (con paridad de género) quienes fueron seleccionados mediante una votación en la asamblea del 8 de septiembre. Se trata del órgano que debe tomar las decisiones más importantes en el partido.

* A LOS MEJORES

Diego llamó a trabajar en equipo como partido y con la sociedad y a elegir a los mejores candidatos para representar a la institución y hacer buenos gobiernos. El jefe estatal, Román Cifuentes, también llamó a cerrar filas para enfrentar y derrotar a un sistema autoritario, centralista y clientelar. Morena y el 2021, será la batalla.

*** PRI, ARMADO

El PRI está en su pleno proceso de reestructura de su comité de transición. La delegada en funciones de presidenta, la potosina Ruth Tiscareño, se reunió ayer con el presidente y el secretario de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks y Ricardo Sánchez, respectivamente, para integrar los activos que restan al tricolor.