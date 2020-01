*** ESTIRA Y AFLOJA

La Federación y los estados gobernados por el PAN siguen en el estira y afloja del modelo bajo el cual va a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Se dice que en 15 días tendrá que haber definiciones sobre el tipo de convenio a firmar.

*** EL RECURSO

Aunque ya les dijeron que no hay bronca si no quieren centralizar la operación del Sistema de Salud, que lo sigan administrando, la preocupación es que no hay certeza sobre el monto de recursos federales que les entreguen. Ahí está el detalle.

*** ¿Y OBRAS?

Y no solamente hay ese atorón. Diego sigue esperando la prometida visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que constante la urgencia de apoyar proyectos de infraestructura como la modernización de la carretera Silao-San Felipe.

***GRAVE

El ataque a la ‘La Shula’ la madrugada del domingo es el más grave a un bar en Celaya, tanto por el número de muertos y heridos, como por la zona en la que se encuentra el establecimiento y la forma en la que actuaron los sicarios.

*MINIMIZAR

Sin embargo, las autoridades buscaron desde el principio restarle importancia. Primero soltando la versión de que la mesera asesinada ya no era estudiante, algo que desmintió el comunicado y condolencia del Instituto Tecnológico de Roque.

*ADVERTENCIA

Luego también soltaron que la mamá de Thelma ya le había pedido que no trabajara en el lugar, aparentemente por los antecedentes del negocio, lugar donde el año pasado ya habían baleado a alguien.

*ATERRADOR

Las autoridades aseguraron que el ataque fue directo contra una persona, como para descartar el riesgo para otras. La cosa es que en el lugar murió una joven mujer, estudiante y trabajadora, también un hombre, además de resultar heridas al menos 17 personas.

*CLANDESTINO

Y más cuando las autoridades revelaron que el bar funcionaba a puerta cerrada pues había sido clausurado por Fiscalización y pese a ello, en el lugar había mucha gente departiendo y también empleados.

***EL FIFOSEG

Se acuerda del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (Fifosec) en León que se creó desde 2017 con una aportación inicial de 25 millones de pesos (partes iguales Estado y Municipio), pues todavía no terminan de gastar el recurso hasta hoy solo empleado para el pago de los asesores.

*LA ACADEMIA

El segundo presidente que tiene el Fifosec, Vicente Lahud, cuenta que actualmente están en revisión de apoyar un proyecto prioritario para la seguridad: se trata del fortalecimiento de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, que hoy en su infraestructura, equipamiento, formación, etc., no es para nada referente nacional.

*PARA EMPEZAR

Desde luego que con los millones que le restan al Fifosec (pues $16.2 millones ya estaban convenidos en el pago de asesorías) no alcanza para casi nada en un proyecto tan ambicioso, pero su Presidente tiene confianza que, una vez sentadas las bases del proyecto, se gestionen los recursos necesarios para ejecutarlo.

*A EVALUACIÓN

En el caso de los asesores Bernardo León y Juan Carlos Murillo, comentó que se evalúa si se cumple con la totalidad del contrato convenido, o no es necesario. El primero son 4.2 millones más IVA por 18 meses -termina el último de marzo de este año-. Y el segundo son $9.2 millones más IVA y está vigente hasta diciembre 2020.

***EL TRICOLOR

De 21 municipios que conforman el bloque 2 en el cronograma de renovación de comités del PRI, en 17 (uno León) se registraron fórmulas únicas y solamente en cuatro hubo dos o más: Guanajuato, Pénjamo, San Felipe y San Miguel de Allende.

*DOS EN LA CAPITAL

En la Capital, exalcaldes y exlegisladores acordaron empujar la fórmula de la empresaria Claudia Rendón, presidenta, y Omar Magaña secretario general, pero de última hora ¡oh sorpresa! llegaron a anotarse Jesús Figueroa y Alicia Uribe.

*ÉDGAR, SE REBELA

La travesura la hizo Édgar Castro, exalcalde y actual Secretario de Finanzas del Comité Estatal interino, quien tiene pleito casado con otros liderazgos de la capital. Trasciende que su planilla no cumplirá con los requisitos para competir, pero mete ruido el que sea un directivo del estatal el que vaya contra los acuerdos de unidad.

***ALCOHOL

La Dirección de Fiscalización de Irapuato ha notado un aumento considerable en la venta de alcohol clandestino en el municipio, principalmente en bares y restaurantes, por lo que están haciendo operativos sorpresa en todas las zonas.