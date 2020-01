***ESTRENA DIRECTOR

Hoy el Hospital Regional de Alta Especialidades del Bajío estrenará Director, se trata de un conocido de casa, el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez. Llega en relevo de Carlos Tena Tamayo, quien dejó el cargo el 30 de noviembre de 2019.

***LA TRAYECTORIA

Juan Luis es un Médico Cirujano egresado de la UG, fue Secretario de Salud de Guanajuato hace una década. Su último encargo fue como Director del Centro de Atención Ambulatoria de Enfermedades de Transmisión Sexual (Capacits) León.

***PUENTE DE SALUD

Se trata de un hospital administrado por el Gobierno Federal. El guanajuatense ha sido crítico de decisiones de la 4T y ahora será un puente entre autoridades gracias a la buena relación con el subsecretario de Salud Federal, Hugo López Gattel.

***DOCTOR MOSQUEDA

El nuevo Director General del Hospital de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) fue compañero de residencia en la especialidad, en Ciudad de México, de López Gattel, el subsecretario federal de Salud. Hay una relación de confianza para asumir el mando de una institución de primera importancia para Guanajuato y la región.

*EL INFECTÓLOGO

Juan Luis es un reconocido infectólogo cuya participación para el control de las epidemias de dengue e influenza que hubo en Guanajuato fue muy importante.

*Y PROFESOR

Tiene Especialidad en Medicina Interna e Infectología y Maestría en Investigación Clínica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato (UG).

*EL ADIÓS

Desde fin de año Carlos Tena Tamayo concluyó su nombramiento de cinco años como Director y la versión oficial es que decidió ya no continuar, desde entonces quedó como encargada la directora médica del HRAEB, Dra. Esperanza García. Aseguran que con la llegada del Insabi no ha habido cambios en la operación.

*EL RETIRO

Tena Tamayo presidió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón primero la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) y luego la Comisión Nacional para las Adicciones (Conadic). Así que no sabemos qué tanto pudo pesar su cercanía con los gobiernos azules a su continuidad en el HRAEB. Se va tranquilo.

*LA PETICIÓN

Por cierto desde el inicio de su Administración el gobernador Diego Sinhue ha insistido en declaraciones que el Estado administre el HRAEB porque considera que no está siendo aprovechado en su capacidad instalada por la falta de recursos.

***MC, CONTRADICCIONES

El partido Movimiento Ciudadano, que en Guanajuato encabeza Rodrigo González, no tardó desde el viernes en enviar una postura en rechazo a la aprobación del endeudamiento estatal por 5 mil 350 millones de pesos. Lo curioso es que horas antes de eso su diputado local, Jaime Hernández Centeno, votó a favor del crédito.

*LOS CUESTIONAMIENTOS

MC cuestionó que aprobar una deuda pública sin tener claridad sobre su destino específico, equivale a otorgar un ‘cheque en blanco’.

No es posible que ahora apenas inicien la búsqueda de proyectos a financiar, como en concurso”, dicen.

*TINTE ELECTORAL

Y considerando que se fijó que el crédito debe ejercerse en 2020 y 2021 (año en que habrá elecciones intermedias) el partido cuestiona: “¿qué garantía tendremos de que no va a parar en las campañas políticas directamente o indirectamente?”.

*LA PLATAFORMA

Proponen una plataforma de información transparente y clara al ciudadano para vigilar la inversión pública y se comprometen a construirla. Y lanzan otra pregunta pertinente ¿cómo enfrentarán las limitantes de recurso federal los siguientes años?

*DOS POSTURAS

Lo que no dice la postura de MC es que su legislador ninguno de esos argumentos expresó en Tribuna. Jaime Hernández indicó que había votado a favor al coincidir con la necesidad de otorgar recursos que contribuyan a la reactivación económica.

***PRÉSTAMO

Las obras prioritarias a ejecutar con el recurso del préstamo de $5 mil 350 millones empiezan a definirse en la tierra fresera, el alcalde Ricardo Ortiz anuncia la sustitución de hasta cinco proyectos que quedarían pendientes para 2021.

*PA’ LUEGO

Una de las obras que no se ejecutará, por no ser de tanto beneficio social, es la quinta etapa de Solidaridad, tramo de la vialidad que presenta desniveles por la falla geológica, pero que al parecer no se compara con otros proyectos más grandes.