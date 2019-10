*** GN, DOS MIL 800

Según el informe presentado por Alfonso Durazo sobre el despliegue de la Guardia Nacional, Guanajuato es el décimo estado con más efectivos, con 2 mil 818.

*** AL LUGAR 10

Hay más que en Tamaulipas y Nuevo León, pero menos que en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Estado de México, CDMX, Oaxaca y Chiapas. No hay relación con el primer lugar en víctimas y es cuarto en tasa de homicidios de Guanajuato.

*** inCUMPLEN

El Secretario de Seguridad declaró en mayo -cuando vino con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a arrancar el Instituto de Formación Policial en Santa Rosa de Lima- que llegarían a partir de julio al menos 4 mil elementos (450 en nueve regiones). Y eso no pasó.

***JUSTICIA PARA LEO

La señora Guadalupe Cayente, mamá de Leo Reyes, el migrante asesinado en diciembre de 2018 por fuerzas de Seguridad del Estado, concedió una entrevista al programa radiofónico “Sin Censura”, con señal en Chicago, Estados Unidos, para reclamar justicia por ese hecho que, a casi un año, todavía no se esclarece.

*‘NO ERA DELINCUENTE’

En llanto expresó: “Mi hijo solamente salió a buscar señal para el teléfono (Corralejo de Abajo, San Miguel de Allende) y no regresó; no hay respuestas, queremos que se esclarezcan los hechos. Mi hijo no debía nada. No era un delincuente”.

*SIN RESPUESTAS

El abogado Omar Silva, leonés residente en California, señaló que ni la Fiscalía General del Estado ni la Procuraduría de Derechos Humanos han dado reportes.

***AUDITORÍA SALAMANCA

El camino está pavimentado para que se audite el contrato directo por 36 millones de pesos para la compra de luminarias en Salamanca, y su relación con el comodato de la camioneta blindada para la presidenta municipal, Beatriz Hernández Cruz.

*LUZ VERDE

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, que encabeza la panista leonesa Alejandra Gutiérrez, dio luz verde a la auditoría concomitante (en tiempo real), falta que la apruebe el Pleno del Legislativo para que se turne a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) y comience en lo inmediato.

*TODOS LA PIDEN

La ASEG cuenta con un plazo de seis meses para realizar la auditoría que fue solicitada primero por los regidores panistas, pero después también por Morena.

*TRIENIO DE TOÑO

Por cierto, ya no tarda en salir calientita la auditoría que también encargaron los diputados a la ASEG del anterior trienio completito (2015-2018) en Salamanca, cuando fue Alcalde el hoy subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, el panista Toño Arredondo, a quien Beatriz acusa de dejarle todo “un cochinero”.

***ALMA, LISTA

Aunque el grupo de Ernesto Prieto Gallardo cante victoria de tener una supuesta mayoría de consejeros estatales electos y llevar ventaja para la elección del Jefe(a) Estatal de Morena, la que no pierde el ánimo en la intentona de repetir en el encargo es Alma Alcaraz. Al menos en el distrito 9 (en Irapuato) que compitió fue la más votada.

***CALIFICADORAS

El análisis de la solicitud de deuda que presentó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo al Congreso del Estado por cinco mil 350 millones de pesos, sigue su trámite en la Comisión de Hacienda. El siguiente paso que acordaron es invitar a los representantes de tres calificadoras financieras internacionales (Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s).

*UNA ESTRELLITA

Las tres agencias han otorgado altas calificaciones a las finanzas públicas de la entidad y avalan la posibilidad de ese monto de crédito, por lo que los encuentros servirán sobre todo a la presidenta de la Comisión, Ale Gutiérrez Campos, y a la bancada azul que comanda Jesús Oviedo Oviedo para sustentar el dictamen antes de su votación.

*TODO A SU RITMO

Aunque Diego urgió a acelerar la aprobación, la legisladora leonesa panista aclara que están revisando que se cumplan los requisitos; pudieran requerir detallar las obras en que se pretende invertir o incluso la presencia del Secretario de Finanzas Estatal. Hoy no hay una fecha precisa para la aprobación, pero se advierte que no tardará.