*** GUANAJUATO ROJO

En Guanajuato la violencia no cesa. Diez días antes de terminar el mes ya se rebasaron las 200 víctimas de homicidio doloso, que rondan el 15% del total nacional. Febrero del 2019 fue uno de los meses más violentos con 340 asesinatos, y este pinta aún peor.

*** LEÓN, DISPARADO

En León ya se superan las 50 víctimas en febrero, y aunque el mes solamente tiene 28 días, todo apunta a que se rebasará el récord histórico del pasado de enero con 64 casos.

*** CRISIS BRUTAL

El mismo terror en Irapuato, Salamanca, Celaya, y otros municipios. El Índice Estado de Derecho 2019-2020 que publicó la semana pasada World Justice Project nos pone en el lugar 29 de “orden y justicia” y ninguna autoridad dijo ni pío.

***EL ADIÓS DE MANRIQUE

El hasta ayer el subsecretario de Seguridad Pública en León, José Luis Manrique Hernández, decidió de pronto decir adiós al puesto que le concedió el alcalde Héctor López Santillana luego de no ser bendecido con una candidatura a la diputación en 2018, cuando decidió no seguir en su aventura electoral a su ex jefe y ex amigo, Ricardo Sheffield Padilla.

*PINTA SU RAYA

Cuentan que apenas el viernes le comunicó a Héctor que terminaba su ciclo; se va en buenos términos con el Alcalde y sus compañeros, pero es evidente que Manrique parece no haber hecho la misma química con el secretario Mario Bravo Arrona y su equipo, que con Luis Enrique Ramírez Saldaña, y optó por evitar un mayor desencuentro.

*MIRA 2021

La mira de José Luis está puesta en posicionarse para pelear una candidatura a diputación en 2021, pero para ello requiere de un cargo que se lo permita, y esa será decisión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y su jefe de gabinete, Charly Alcántara. Se especula que pronto estará en la nómina, pero se fue sin un compromiso firme.

*SIN RESULTADOS

La Subsecretaría de Atención a la Comunidad se creó en el anterior trienio con Héctor con el fin de descargar la parte administrativa y concentrar al Secretario en la operación. Al final ni la planeación ni la ejecución parecen haber dado resultados.

***FEMINICIDIOS

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, anunció ayer la conformación de un grupo técnico de diputados y diputadas, encabezados por la leonesa presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega Martínez, que trabajarán con la Fiscalía General de la República en la revisión del tipo penal de feminicidios.

*LA VIOLENCIA

Guanajuato fue la entidad con más víctimas mujeres de homicidios dolosos en 2019 con 322, aunque en el mismo año solamente se reportaron 18 feminicidios. El Código Penal de Guanajuato establece siete causales de feminicidio y una pena de 30 a 60 años de prisión, la Fiscalía tendrá que explicar por qué no más no los ven.

***NI PA’ CUÁNDO

El Mercado de la Fresa se convierte en otra de las obras eternas en Irapuato; desde el 2014 existe la promesa de que abrirá en beneficio de productores y ciudadanos, pero a seis años de arrancada la obra aún no hay fecha oficial de apertura. Mmmm.

*SIN LANA

La asociación Pro Mercado de la Fresa anuncia que el predio fue entregado en comodato por un año y tendrán que gestionar dos millones para las instalaciones eléctricas y de agua, aunque aún no se define de dónde saldrá el recurso.

*ENCUENTRO

Y hablando de fresas, esta semana se realiza el sexto Encuentro de Berries Guanajuato, en donde se reunirán productores y comercializadores de frutilla a nivel nacional. La cita es el próximo jueves 20 de febrero en el Inforum Irapuato.

***RECUPERADOS

Dice el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Miguel Ángel Simental Rodríguez, que cerca de 70 vehículos fueron recuperados en Celaya en enero. Que la estrategia que implementó ha funcionado mejor, pues ha reducido el porcentaje de autos robados.

*PROMEDIOS

La cosa es ver cuántos autos se han robado en realidad, porque recuperar 70 representa un promedio de más de dos por día, cuando el promedio de robos es de cuatro por día. En realidad la buena noticia sería que no se los robaran y evitar las crisis nerviosas en los ciudadanos agredidos.

***ROMERO Y LA COEPES

A la reunión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) que encabeza el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, asistió el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, para exponer el Anteproyecto de Ley General de Educación Superior. La principal preocupación es de dónde saldrá la lana para cumplir con la obligatoriedad.