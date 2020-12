“Hablemos de vacunas”

Me encabrita el manejo electoral que de las vacunas hacen en la 4aT. Su dirigente en Morena, el experredista Mario Delgado, en mi opinión es bazofia política.

R- Guau, mi Santias, ¿no debería darte gusto que ya estén llegando vacunas?

S- Sin duda debería ser un tema de alegría, pero, no cuando no se tiene transparencia respecto al costo, tampoco, cuando la burocracia aduanal complica el manejo con riesgo de que la cadena de frío (refrigeración) se comprometa y luego te inyecten una vacuna echada a perder, tampoco, cuando existen testimonios de como se privilegia vacunar a la alta burocracia y no al personal del sector salud que ayuda y trata a los contagiados y finalmente, no me da alegría comprar vacunas gringas que requieren estar por debajo de -70° C. En México no tenemos la infraestructura para transportar y conservar las citadas vacunas a esas temperaturas; desgraciadamente, mi Rufo, no veo manera ni solución técnica para que las vacunas lleguen a los “más pobres” en pueblos y comunidades.

R- Grrr, ya me hiciste encabritar a mí también, mi ínclito humano.

S- En adición, escucho mucho ruido publicitario con las vacunas gringas y siento el prurito que genera el que el asunto sea manipulado por presiones políticas de los güeros, para que sus laboratorios hagan el negocio de su vida con el dolor humano.

R- ¿Pero que alternativa tenemos si las vacunas disponibles son gringas?

S- Pues éjele que no, también hay vacunas europeas, chinas y rusas; eso sí, con menos publicidad y cacareo por parte del gobierno trumpista que tenemos; me explico; en agosto del 2020 la Sputnik-V fue la primera vacuna aprobada, aunque en Occidente le ponen muchos peros, entre ellos que está contraindicada para personas mayores de 60 años en tanto terminan las pruebas (como la de Pfizer está contraindicada para personas con alergias, vacuna de la que ya se detectaron dos casos de contagio después de vacunados), Bielorusia y Argentina y los trabajadores del sector salud ruso, incluida la hija del Presidente Putin, ya se están aplicando la vacuna rusa, en tanto Brasil, Vietnam, Egipto, India, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Venezuela Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Filipinas la están evaluando. Además, para evitar el mantenimiento en frío, los rusos ya están experimentando con una versión de la vacuna en polvo, liofilizada, por lo que podría llegar a todo México sin restricciones técnicas de refrigeración y sin el riesgo de que la “burocracia” meta la pata y se echen a perder las vacunas con el riesgo de que se apliquen “accidentalmente”.

Además te comparto: el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó: “La plataforma de vectores adenovirales humanos en que se basa la vacuna Sputnik V es casi nueve veces más confiable que la plataforma de adenovirus no humanos (de otras vacunas)” Recomiendo ver: https://sputnikvaccine.com/esp/about-vaccine/

R- Grrr, ¿no se te hace mucha desconfianza con nuestros socios, los norteamericanos, mi Santias?

S- La burra no era arisca, mi Rufo, en mi opinión, toda relación política y económica con los gringos la veo contaminada, dada la disparidad de poder… Para que me entiendas, hacer negocios con los güeros lo veo igual de perverso que hacer alianzas con el PRI desde “SíPorMéxico”, aunque se llamen “VaPorMéxico”; en mi opinión, es una tontería aliarte con quienes nos han robado, mentido y defraudado; de igual forma, suena estúpido hacer negocios con quienes nos amenazan, agreden, ofenden, nos tienen puesta la pata en el pescuezo y de todo sacan ventaja… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.