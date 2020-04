***HÉCTOR LA LIBRA

Consulta Mitofsky midió en marzo los niveles de aprobación de 100 alcaldes del País. De cinco del terruño el mejor ubicado en la tabla, en el lugar 23, es el de León, Héctor López Santillana, con 51.2% de aprobación.

***NAVARRO Y ORTIZ

Le siguen en el lugar 31 el de la capital, Alejandro Navarro con 44.7%, y en el 42 el de Irapuato, Ricardo Ortiz, 39.8% de aprobación ya en su segundo periodo.

***BEATRIZ, EN EL HOYO

En la batalla por a quién quieren menos, la de Celaya, Elvira Paniagua (PAN), está en el lugar 69, con el 30.6% de aprobación. Y arañando el fondo, hasta el 97, la de Morena por Salamanca, Beatriz Hernández, con sólo el 14.2% de aprobación.

***INSTRUCCIÓN AZUL

El dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes, convocó a legisladores locales, federales, alcaldes, a respaldar la iniciativa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, de donar un mes de todito su salario para apoyar ante la contigencia del Covid-19.

*LEGISLADORES VAN

De ese tema platicó con los coordinadores de los diputados, Jorge Espadas en lo federal, y Jesús Oviedo en lo local, y lo que recauden los legisladores se destinará a compra de medicamentos y despensas. En tanto que el ahorro en Gobierno del Estado se usará para la compra de insumos y apoyos a trabajadores de Salud.

*ALCALDES, VEREMOS

Al jefe Diego no le van a decir que no, así que hay confianza en que los 25 alcaldes azules se sumen. Al menos hasta ayer en sus redes sociales los alcaldes de las principales ciudades del corredor industrial que gobierna el PAN (Héctor López en León, Ricardo Ortiz en Irapuato, y Elvira Paniagua en Celaya) no se pronunciaron.

*LAS PRERROGATIVAS

A la propuesta del presidente Andrés López Obrador de que los partidos políticos regresen la mitad del dinero público que se les asigna, Román Cifuentes dice que no hay bronca, nada más que se los pida y establezca los lineamientos el INE.

*PAN, AQUÍ NO

Lo cierto es que en la Legislatura local anterior sobre la mesa estuvieron iniciativas para la reducción de las prerrogativas y la bancada azul no quiso ni voltearlas a ver.

***LOS AUSTEROS

La senadora leonesa Malú Mícher destacó que Morena y sus aliados proponen un plan de austeridad ante la emergencia por Covid-19 que, entre otras cosas, reduzca las dietas de los representantes del 30 al 50%, eliminar el aguinaldo, etc.

*SEDES HOSPITALES

Que todos esos recursos sean enviados de manera mensual al Consejo de Salubridad General y que además pueda disponer de la antigua sede del Senado así como del Teatro de la República para habilitarlos como hospitales temporales.

*PAN, EN VISTO

Esa propuesta la bancada panista la dejó en visto. Bajo el brazo trae un arsenal de argumentos, en particular porque no ven transparencia ni rendición de cuentas. El problema, dicen, no es la falta de recursos sino la capacidad para operar la inversión. Además que los estados tampoco están recibiendo recursos adicionales.

*CON DIEGO SÍ

La senadora leonesa del PAN Alejandra “La Wera” Reynoso, expresa tajante:

Me sumaré a la iniciativa del Góber (Diego Sinhue, de donar un mes de sueldo) pero no al despilfarro del Gobierno Federal ni a las propuestas populistas de Morena”.

*SE SUMAN

Entre los irapuatenses sumados a donar un mes de salario están: Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación de la Secretaría de Gobierno; el delegado de la SEG en Irapuato, Gabriel Espinoza, y el diputado local del PAN, Víctor Zanella.

***NO PARAN

Mientras la emergencia sanitaria ha detenido todas las actividades a nivel mundial, la delincuencia en Guanajuato no se detiene, principalmente en Celaya donde la violencia se sigue incrementando.

*GUERRA ABIERTA

La disputa del territorio por parte de dos grupos criminales sigue en aumento con estrategias de envío de mensajes que ha provocado que la ciudadanía prefiera confinarse, no sólo por la pandemia sino para evitar ser víctima colateral.

*RESPUESTAS

Desde la llegada de Miguel Ángel Simental a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las detención de presuntos delincuentes aumentó y la respuesta del crimen organizado ha sido muy violenta, por ello el ex Coordinador de la Policía Federal en Guanajuato toma medidas como la portación permanente de un chaleco antibalas.