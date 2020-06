*** INFORME DIARIO

En el Congreso local, los integrantes de la bancada de Morena propusieron un exhorto para que el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez, realice conferencias de prensa diarias sobre la evolución de la pandemia de Covid- 19 en Guanajuato

*** COMO EL TAL HUGO

La propuesta la hizo la diputada morenista María Magdalena Rosales Cruz y básicamente la petición es para que se replique el modelo informativo de las conferencias diarias del subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell.

*** NO SE ARMA

Pero como era de esperarse los panistas rechazaron la propuestas, por considerar que la información que da a conocer la Secretaría de Salud estatal es suficiente: cada quien su estilo a la hora de comunicar, mire usted nada las polémicas por ‘las vespertinas’.

***OOOOTRA VEZ

Hasta parece mala suerte, resulta que otra vez la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León está en el ojo del huracán, ahora el titular, Fernando Rodríguez Hernández, es investigado por denuncias de presunto acoso sexual y laboral hacia algunas cadetes.

*ANTECESORA

Apenas hace un año, la entonces directora de esa institución, Leilani Tortolero, se vio obligada a dejar el cargo, luego de que se hizo público que no aprobó las pruebas de control y confianza.

*QUE SE ACLARE

Fernando Rodríguez es el tercer funcionario en ocupar ese cargo en lo que va de la administración de Héctor López Santillana, la situación por la que es investigado es grave, veremos hasta dónde llega todo.

***CONCESIONES

Con más de un año de retraso, el Congreso pudo declarar la reforma constitucional relacionada con concesiones. Se trata de la modificación legal que faculta al Congreso para poder autorizar una concesión al Ejecutivo, antes de que éste pueda otorgarla de forma directa. También fue necesario modificar para Ley de Concesiones para el Estado.

*MANOS AMARRADAS

El cambio se dio por recomendación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción debido a la concesión por 30 años que otorgó Miguel Márquez Márquez a Grupo México del Libramiento Silao de forma discrecional el Jueves Santo de 2018.

*RETRASO.

El retraso de este cambio también fue responsabilidad de los municipios, pues al tratarse de una reforma constitucional se requería su aval y al no considerarlo prioridad los Ayuntamiento se tomaron su tiempo para dar su voto.

*DISCRIMINACIÓN

El diputado de Morena, Ernesto Prieto, se quejó públicamente de que en el Congreso se discrimina entre diputados de uno y de otro partido, hay preferencias dice.

*TARDE

La queja surgió por los horarios en los que ha presentado algunas iniciativas y puntos de acuerdo que no fueron admitidos para incorporarse a órdenes del día de distintas sesiones, al parecer para quien las recibe siempre las presenta tarde.

*CON SEGUNDERO

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jesús Oviedo Herrera, le recordó que la presentación de las propuestas tiene establecidos horarios de entrega legalmente.

*SIEMPRE PASA

La realidad es que en esta y otras Legislaturas la parcialidad en el trato a los trámites de diputados del PAN y de otros partidos ha sido siempre visible.

***CULPAS

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dice que la violencia en Guanajuato no baja por falta de estrategia federal en materia de seguridad, y aunque asegura que no es justificación, sí dice que no hay lineamientos federales para actuar en contra de los grupos delincuenciales.

*RESPALDO

Ortiz Gutiérrez vuelve a dar su respaldo a Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, y al Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de quienes asegura conocer su trabajo, que afirma no es nada fácil.