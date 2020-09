Injusticia disfrazada

"El único vencedor es Dios" - Muhammsd I.Dinastía Nazari.

La pandemia ha golpeado fuerte y de manera principal a quienes menos tienen. Como en una escala primero los pobres o sea quienes trabajan por su cuenta, conocidos como informales. Luego cuantos laboran o trabajan en empresas pequeñas, hasta cuantos tenían en grandes consorcios su empleo. A todos les pegó la suspensión de labores. No existe estudio que arroje porcentajes ciertos y menos claros, empero la realidad allí está lacerando a buena parte del pueblo.

Las autoridades, en diversos niveles,municipales, estatales y federales, han creado programas paliativos, empero no son estímulos directos y efectivos para los negocios y menos a los vendedores ambulantes.

Por eso el riesgo de muchos y muchas, padres y madres de familia que aún prohibiendo el semáforo o sea la autoridad sanitaria, tienen la urgencia de ganar el diario sustento haciéndole la lucha a la venta de lo que sea.

Esto nos conlleva a entender, sin muchos recovecos mentales, que con pandemia y después de ella, urge un plan financiero de todos los niveles, pero principalmente federal, que impulse la recuperación de las actividades financieras, del rango que sean.

Ya se entiende que es complicado apoyar al informal, por su misma condición de no censado y menos registrado, sin embargo se ha de buscar y encontrar el mecanismo para, sin espantarlo, hacer que se muestre como activo económico.

Eso ¿es un reto para el gobierno?. Claro que lo es pero si no se asume será en perjuicio del presente y el futuro, de la naciòn.

AMLO, nuestro Presidente, sostiene, desde siempre, que primero los pobres.Y argumenta incluso con palabras del Papa Francisco y evangélicas . Tiene razón, nadie lo puede discutir y menos condenar,sin embargo la justicia no llega únicamente por el dar y recibir, también por el salario justo, la dinámica empresarial, el manejo correcto de los presupuestos y la distribución equitativa de los ingresos hacendarios.

Si el Gobierno Federal, pongamos por caso, a una entidad como Guanajuato, le restara quince mil millones de pesos, con la idea de afectar al gobierno local para disminuir su labor y afectarlo porque no es de Morena, a quien dañaría sería al pueblo. SÍ, a ese pobre que dejará de recibir obras de beneficio. Seríamos tontos para no entender que el paquete financiero que va al Congreso, tiene azufre político electoral, lo que es totalmente injusto.Nada más falta que las huestes del partido oficial, salgan a calles y plazas para aplaudir esta maniobra.

Otro absurdo que no se puede esconder es la falta de insumos en los hospitales. Nada de mayor agresividad que los niños con cáncer no cuenten con su tratamiento adecuado e igualmente resulta injusto la ausencia de material hospitalario suficiente ante la pandemia.La gente o sea los familiares y sus enfermos, igual que médicos y enfermeras tienen que salir a la calle y hacer protestas por semejante injusticia. Se puede argumentar que no hay dinero suficiente en las arcas públicas y que nadie da lo que no tiene.Meditemos al respecto que frente a una emergencia, como la que afrontamos, ¿qué le pasaría a la refinería que se hace en Tabasco, a la obra del Tren Maya o al nuevo Aereopuerto si se retrasan, digamos, un año o dos, para que esos recursos se apliquen humanamente y porque primero son los pobres y más enfermos, a enfrentar las carencias hospitalarias por el Covib 19?.

Repetimos que estas maniobras financieras son, aunque se diga lo contrario, contra los pobres, a quienes se les quiere dar un edulcorante para entretenerlos y engañarlos.

DA